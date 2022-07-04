Понедельник, 4 Июля 2022 15:25

АрмИнфо. Трехмесячные военные сборы являются ни чем иным, как дубинкой против оппозиционеров. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от оппозиционной фракции <Честь имею>, председатель парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

По ее словам, закон <Об обороне> ставит во главу угла вопрос об уважении прав и основных свобод человека при организации и проведения оборонных мероприятий. <Однако в условиях <армянской демократии> кажется, что права человека уступают место политическим

порядкам, вызывая у большей части общества опасное чувство несправедливости. Как председатель комиссии НС, в эти дни я получаю сообщения о том, что участников мирных акций неповиновения оппозиции в последние месяцы последовательно уведомляют об участии в предстоящих трехмесячных сборах. Было отправлено уведомление, например, депутату фракции <Армения> Гегаму Манукяну, активному участнику митингов и демонстраций Геворгу Мурадяну, и другим. Что случилось? В ответ на политические акции правительство <наказывает> оппозиционеров, отправляя их в тренировочные лагеря. Между тем, политизация вооруженных сил может привести к атмосфере несправедливости. Свобода слова, собраний и политическая свобода должны быть гарантированы в демократической стране>, - говорится в сообщении.

Депутат напомнила, что правительство в этом вопросе действует достаточно открыто. В дни мирных акций оппозиции председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Андраник Кочарян призвал Министерство обороны совместно с Полицией определить перечень участников мирных акций, включив их в трехмесячные сборы. <И сейчас у многих граждан возникает объективный вопрос: участвуют ли в сборах сын, например, Никола Пашиняна, члены правительства или депутаты, если иметь в виду, что Конституция четко определяет всеобщее равенство перед законом?>,- отметила депутат.

Она добавила, что эпизодов, связанных с о нарушений прав человека, много. <Поэтому официально сообщаю нашим гражданам, что при организации учебных сборов должность председателя комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам будет служить

платформой для отслеживания каждого отдельного случая в соответствии с законом. Я поручила экспертам комиссии разобраться с каждым сигналом и представить предложения относительно наших дальнейших шагов в защиту прав человека. Я также запросила у Министерства обороны письменные разъяснения относительно процесса трехмесячных сборов, чтобы выяснить, почему преследуются представители оппозиционных партий. Вы можете обращаться к нам по телефону 011 513 230 по всем вопросам, связанным с трехмесячными сборами, призывом на военную службу и вообще с нарушением прав человека. Не будем забывать, что служение Родине - это миссия, обязанность для всех, а не наказание, но правительство Никола Пашиняна исказило эту преданность и превратило защиту Родины в форму политического наказания. Между тем, не некоторые, а все должны быть равны перед законом>, - подчеркнула Товмасян.