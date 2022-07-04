Понедельник, 4 Июля 2022 15:24

АрмИнфо.За последнюю неделю в Армении было проведено 4 992 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 174 человек (недельный рост на 25,2%), выздоровело - 62. Летальных исходов не зарегистрировано за прошедшую неделю.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 290 пациентов (с ростом за неделю на 62,9%).

В общей сложности, в стране было проведено 3 137 453 теста, из коих было выявлено 423 417 случаев заражения, выздоровело 412 817 человек, летальных исходов - 8 626.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 014 534 человека, что на 0,2% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 3 июля с.г. в общей сложности в стране получили 2 217 031 дозу антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 138 845 граждан. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,3%, достигнув 59 052.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.-