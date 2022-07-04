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АрмИнфо.За последнюю неделю в Армении было проведено 4 992 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 174 человек (недельный рост на 25,2%), выздоровело - 62. Летальных исходов не зарегистрировано за прошедшую неделю.
Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 290 пациентов (с ростом за неделю на 62,9%).
В общей сложности, в стране было проведено 3 137 453 теста, из коих было выявлено 423 417 случаев заражения, выздоровело 412 817 человек, летальных исходов - 8 626.
При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 014 534 человека, что на 0,2% выше показателя недельной давности.
Согласно источнику, по положению на 3 июля с.г. в общей сложности в стране получили 2 217 031 дозу антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 138 845 граждан. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,3%, достигнув 59 052.
Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.-
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство России в Армении выразило удивление мотивацией Оттавы открыть дипмиссию в Ереване
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|Генпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информации
|В Ереване изучили возможности развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отрасли
|Сторонники Движения сопротивления провели акцию протеста перед представительством ЕС в РА
|Оппозиционный депутат сигнализирует о фактах призыва на военные сборы представителей оппозиции
|За неделю число случаев заражения коронавирусом в Армении возросло на 25,2%
|День рождение великого Фрунзика Мкртчяна в Ереване отметят показом документального фильма <Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня>
|Артур Казинян слагает свой депутатский мандат
|Количество акций протеста оппозиции не должно уменьшаться - депутат
|Премьер-министр Армении поздравил главу белорусского государства с национальным праздником
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|Сборная Армении по баскетболу стала чемпионом Европы среди малых стран
|Правительство ставит целью превратить Армению в технологическую страну - премьер-министр
|Минобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию противника
|Официальный Степанакерт опровергает закрытие постпредства Арцаха в России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Оппозиционные депутаты складывают полномочия в постоянных комиссиях парламента Армении
|Оппозиция: Международное сообщество настойчиво старается не замечать очевидные отступления от парламентаризма в Армении
|Если мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - Пашинян
|В Дилижане открылась ветеринарная клиника для решения проблем бездомных собак
|Россия поможет Армении с решением проблемы радиоактивных отходов
|Париж: Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя МГ ОБСЕ
|Оппозиционный депутат отказался от должности председателя парламентской комиссии
|Лукашенко призвал другие постсоветские страны к сближению с Союзным государством
|Парламент Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам - депутат
|Президент Армении выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда
|Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении
|Омбудсмен: Власти Арцаха обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и Бердзора
|Оппозиция проводит акцию перед зданием парламента Армении
|Конверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитам
|Линн Трейси подтвердилa поддержку США демократического развития Армении
|Оппозиционер: Можно было утвердить такой проект альтернативной дороги, по которому Бердзор, Ахавно и Сус остались бы на 5 км участке "Лачинского коридора"
|Министр ФРГ Свенья Шульце почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Клаар: Завершились два дня интенсивных и очень полезных дискуссий с армянскими и азербайджанскими практикующими
|ВСС не привлечет Гагика Джангиряна к дисциплинарной ответственности
|Армения упростит получение въездных виз для граждан ряда стран
|Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
|Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
|Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
|Парламент Армении не смог избрать судью Кассационного суда
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
|Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
|В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
|Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
|Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
|Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
|Ереван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие разблокированию - секретарь СБ
|Читать больше
|Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
|Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
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