Понедельник, 4 Июля 2022 15:21

АрмИнфо. День рождение великого, неповторимого армянского и советского актера Мгера (Фрунзика) Мкртчяна в Ереване отметят показом документальной картины <Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня>.

Как говорится в официальном сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), показ фильма проходит в рамках мероприятий, приуроченных 30-летию установления дипломатических отношений Армении с Грузией и Индией.

Показ картины состоится 4 июля, в 19:00, в <Красном зале> кинотеатра <Москва>, перед началом которого будет представлена выставка эксклюзивных фотографий известного актера.

Документальный фильм, режиссером которого выступил Отар Микеладзе, создан совместными усилиями общественной организации <Армяно-индийская дружба> и учредителей <Культурной палаты Грузии и Индии> Рананджаи Ананда и Давида Бежиташвили.

Согласно источнику, Фрунзик Мкртчян снялся в фильмах совместного производства СССР и Индии <Али-Баба и 40 разбойников>, <Легенда любви>, сыграв персонажей Мустафы и Барманду.

Напомним, что Мгер Мкртчян (4 июля 1930 года - 29 декабря 1993 года)

- советский актёр театра и кино. За всю актёрскую карьеру снялся более чем в 35 художественных фильмах, также более 30-ти лет проработал в Ереванском театре им. Сундукяна, а позже организовал свой собственный театр. Популярность Фрунзика Мкртчяна росла с каждым фильмом, в котором он снимался. Все роли актера были яркими и неповторимыми, даже если были эпизодическими. В 1978 году Фрунзик был удостоен Государственной премии СССР, второй по значимости премии Советского Союза, а в 1984 году получил звание народного артиста СССР