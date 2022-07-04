Понедельник, 4 Июля 2022 10:46

АрмИнфо. Взаимное уважение и искренняя дружба между народами Армении и Беларуси служат надежным фундаментом для укрепления плодотворного сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-

министра РА Никола Пашиняна президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны, которое распространила пресс-служба правительства РА.

<Рассчитываю на Ваше заинтересованное содействие расширению и углублению армяно- белорусского взаимовыгодного партнёрства по всем перспективным направлениям. От всего сердца желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира и благополучия", - говорится в послании премьер-министра Армении.

День Независимости Республики Беларусь - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации, было принято в ходе

республиканского референдума в 1996 году. Он объявлен в 1996 году указом президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 г..