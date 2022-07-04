Понедельник, 4 Июля 2022 10:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне принял участие в выпускной церемонии Национального политехнического университета Армении (НПУА). В торжественном мероприятии также приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, председатель Совета НПУА Тигран Авинян, другие должностные лица, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр поздравил присутствующих и отметил: <Мы находимся в вузе, который, по сути, предопределил сегодняшний образ Армении в прямом смысле этого слова. Что я имею в виду? Когда во второй Армянской республике начался процесс индустриализации, каждый год из этого университета выпускались тысячи инженеров и архитекторов, которые каждый день преображали и перестраивали Армению. Большая часть того, что мы имеем сегодня, от сферы энергетики до инфраструктуры, градостроительства, коммуникационной и транспортной систем, зарождалась в этих стенах. И очень важно подчеркнуть это>, - сказал глава правительства.

Никол Пашинян отметил важность развития современных технологий. <Огромная часть проблем в истории Третьей республики связана с технологическими недостатками или отставанием от современных технологических требований, тенденций и трендов. К сожалению, эти недостатки есть. Однако я надеюсь, что в эти новые времена Национальный политехнический университет Армении, а точнее его выпускники, вновь откроют для себя прежнюю функцию, которую этот вуз и наша вузовская система в целом когда-то выполняла: делать Армению с каждым днем все более и более технологичной страной. Думаю, что Национальный политехнический университет Армении и нашу вузовскую систему в целом следует рассматривать с той точки зрения, что благодаря нашей вузовской системе Армения как можно скорее станет более конкурентоспособной в технологической сфере. Наше правительство объявило целью превратить Армению в технологическую страну, и это чрезвычайно важно. Важнейшей миссией выпускников Национального политехнического университета является преодоление потенциальных страхов, которые еще могут существовать в отношении технологий, потому что мы видим, что технологии приходят служить людям и обществам. В наш век технологий мы видим неожиданные тенденции, когда в век технологий человек пытается быть все ближе и ближе к природе, все ближе и ближе к своим истокам и прилагает все больше и больше усилий для сохранения и защиты окружающей среды, но с другой руку, пытается поставить окружающую среду на службу человеку, обществу, государству, стране>, - сказал премьер.

Поздравив выпускников, Пашинян выразил надежду, что они покидают стены университета с миссией делать Армению все более технологически

развивающейся страной. <Хочу пожелать вам всего наилучшего на пути выполнения этой поистине эпохальной миссии. Поздравляю вас, поздравляю ваших родителей, членов ваших семей, ваших учителей, ваших преподавателей и Национальный политехнический университет Армении, открывший вам дорогу в жизнь. Наконец, я поздравляю всех нас с тем, что наша страна получит такой вот новый потенциал, новую энергию и новый энтузиазм на пути к развитию>, - сказал премьер- министр.