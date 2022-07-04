Понедельник, 4 Июля 2022 10:42

АрмИнфо.Минобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию оборонного ведомства Азербайджана.

Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: "Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что в ночь с 3 на 4 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности".

В армянском оборонном ведомстве подчеркнули, что ситуация на армяно­азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА