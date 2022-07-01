Пятница, 1 Июля 2022 20:00

АрмИнфо.Информация о закрытии постоянного представительства Нагорного Карабаха в России не соответствует действительности. Об этом в беседе с АрмИнфо сообщил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Так, на просьбу прокомментировать информацию, растиражированную в том, числе и армянскими СМИ об этом, он, в частности, сказал: <Будьте спокойны, данная информация не соответствует действительности>.

Отметим, что ряд СМИ сегодня сообщили, что функционирующая с начала 1990-ых в Москве постоянное представительство Нагорного Карабаха будет закрыто на фоне укрепления российской-азербайджанских отношений.