Пятница, 1 Июля 2022 19:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 завод “Селена”, завод “Автоматика” при МО, ООО “Угевортранс”, ТП, завод “Кандакагорцакан”, заводы “Кашве галантериаи”, “Аракс”, ООО “Даштаин Хатутик”, ОАО “Конект”, ООО “Сонагро”, ресторанные комплексы “Жпит”, “Раял Ереван”, ООО ‘Шабер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 173, 175, 165 на улице Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 8, 8А, 8Б на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, 2, 4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 16-ой улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 4-78 на улице Паруйра Севака, собственные дома 13Г-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Арагаца, подъезды 1, 2, 3 жилого дома 51 на улице Маиси 9, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Акналич;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар и Воскетап;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-15:00 город Егвард, зело Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Элипс ДжиЭй”, “Наири Бериутюн”, “Ерамар”, “Армер”, “Тамара ев Ани”, “Амега”, “Армойл”, “Семюр энд Ко”, “Шахназарян”, собственники “Торник Авалян”, “Джульетта Саакян”, “Норайр Мурадян”, “Саргис Геворгян”, “Лаура Мкртчян”, ПК “Бюрех”, ЧП “Ширин Калашян”, садоводческая компания “НАТИ”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

12:00-14:00 жилой квартал Арзнийского шоссе.

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 квартал “Цамакаберд” полностью, частично квартал “Гомадзор”, филиал “Аревелян” ВЭС, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, “Геворгян Колет”, “Мерпо”, “Алекс Григ”, зоны отдыха, прилегающие к полуострову Севан, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Ваагни и Антарамут;

в Ширакской области:

11:00-14:00 села Ширак, Камо, Джажур, Джаджураван, Мец Сариар, Крашен, Лернут, северо-восточная, юго-восточная части села Ахурян и квартал ''Нор Ахурян'', подстанция ''Мшо тхек”, газозаправочные части в начале Ахурянского шоссе в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:15-13:00 село Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:30 город Дастакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:30 села Нжде и Цгуни.