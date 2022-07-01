Пятница, 1 Июля 2022 17:26

АрмИнфо. Гагик Джангирян подал в отставку с поста главы Высшего Судебного Совета.

Как сообщает пресс-секретарь ВСС Лилит Шабоян, Джангирян ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Вардазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела, возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи. После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

23 июня Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий председателя ВВС Рубена Вардазаряна. Полномочия Вардазаряна как главы ВСС были приостановлены в апреле 2021 года на основании уголовного дела, возбужденного против него, за вмешательство в отправление правосудия.

Накануне Высший судебный совет (ВСС) Армении сообщил, что не станет привлекать к дисциплинарной ответственности и.о. председателя совета Гагика Джангиряна.