Пятница, 1 Июля 2022 17:18

АрмИнфо.Оппозиционные депутаты складывают полномочия в постоянных комиссиях парламента Армении

Так, о сложении полномочий с поста заместителем председателя Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания сообщил депутат НС РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

Так, в распространенном депутатом заявлении, отмечается, что он занимал этот пост на протяжении около 1 года. "Рассматривая парламентскую дипломатию как ключевой инструмент для представления интересов Армении и Арцаха на международных площадках, я старался использовать ее максимально эффективно.

Учитывая политический и моральный кризис, созданный политическим большинством, я принял решение уйти в отставку с поста заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям, продолжая использовать свои знания и связи на благо нашей Родины, в том числе используя инструменты парламентской и партийной дипломатии"/

Другой оппозиционный депутат от фракции "Армения" Тадевос Аветисян заявил о сложении полномочий с должности заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.

А депутат от фракции "Армения" Артур Хачатрян подал в отставку с поста заместителя председателя Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС РА.

Как уже сегодня сообщало АрмИнфо, Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании лишило Сагателяна должности вице-спикера НС, а Ваге Акопяна - председателя комиссии НС по экономическим вопросам. В настоящее время комиссию по региональной и евразийской интеграции возглавляет депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян, а комиссию по правам человека и общественным вопросам - депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Пока власти сообщали о намерении лишить остальных оппозиционеров руководящих постов в парламентских комиссиях, Армен Геворгян выступил с заявлением, в котором сообщил, что слагает с себя полномочия председателя постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции.

Бывший вице-спикер НС Ишхан Сагателян также отмечал, что парламентская оппозиция откажется от всех административных должностей в Национальном Собрании Армении.

Меж тем, спикер парламента Ален Симонян днем ранее не исключил, что, если оппозиция выдвинет новых кандидатов на вакантные места, то они могут быть избраны.