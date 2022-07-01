Пятница, 1 Июля 2022 16:13

АрмИнфо.Армянская оппозиция обвинила действующие власти Армении в попытке отвлечь внимание общества от существующих перед Арменией вызовов безопасности и возможной войны.

Так, правящие фракции "Армения" и "Честь имею" выступили с совместным заявлением, после того как сегодня, парламентской большинство в лице правящей "Гражданский договор" на внеочередном заседании лишило оппозиционеров Ишхана Сагателяна должности вице-спикера НС, а Ваге Акопяна - председателя комиссии НС по экономическим вопросам.

"Ситуация абсурдна тем, что делается всё для того, чтобы отвлечь внимание общества от существующих вызовов безопасности, возможной, заявленной ими же угрозы войны, проблемы Бердзора, новых уступок, проблемы невозвращенных по сей день на родину военнопленных", - считает оппозиция.

Фракции напомнили, что изначально, принимая мандаты заявляли, что получение депутатских постов в парламенте для них не самоцель, а всего лишь инструмент для поощрения оппозиционной деятельности, вытекающий из Конституции и голоса, данного народом.

"Факт, что действующие власти на протяжении уже длительного времени огородились от Конституции, Декларации независимости и законности, в целом. Это и предшествующее этому поведение, является показателем стабильной диктатуры, что беспрецедентно. С другой стороны, в Армении еще больше углубляется политический кризис", - подчеркнули политические фракции.

Вместе с тем, "Армения" и "Честь имею" подчеркнули, что международное сообщество, несмотря на очевидное отступление от

парламентаризма, настойчиво старается не замечать сложившуюся ситуацию, тогда как за таким поведением правительства должна была последовать резкая и немедленная реакция.

"Таким поведением сегодняшние власти еще раз подтверждают, что их волнуют только должности; заняты они преследованиями, лишены всякой возможности противостоять вызовам, стоящим перед страной, не имеют легитимности, не представляют интересы Армении и Арцаха, а в этих условиях отстранение неизбежно", - подытожили оппозиционные фракции.

Сегодня Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании лишило Сагателяна должности вице-спикера НС, а Ваге Акопяна - председателя комиссии НС по экономическим вопросам. В настоящее время комиссию по региональной и евразийской интеграции возглавляет депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян, а комиссию по правам человека и общественным вопросам - депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Пока власти сообщали о намерении лишить и остальных оппозиционеров руководящих постов в комиссиях Армен Геворгян уже выступил с заявлением, в котором сообщил, что слагает с себя полномочия председателя постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции.

Бывший вице-спикер НС Ишхан Сагателян также отмечал, что парламентская оппозиция откажется от всех административных должностей в Национальном Собрании Армении.

Меж тем, спикер парламента Ален Симонян днем ранее не исключил, что, если оппозиция выдвинет новых кандидатов на вакантные места, то они могут быть избраны.