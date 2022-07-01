Пятница, 1 Июля 2022 15:16

АрмИнфо. Вопросы вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами (РАО) впервые комплексно заявлены в рамках двустороннего сотрудничества с Республикой Армения. Об этом говорится в сообщении ГК <Росатом> по итогам визита в Ереван делегации ГК, возглавляемой заместителем гендиректора Николаем Спасским.

"Сейчас АО "ТВЭЛ" как базовая организация СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия оказывает поддержку странам Содружества в реализации проектов по выводу из эксплуатации, развитии национальных систем обращения со всеми типами РАО, включая вопросы создания национальных операторов по обращению с отходами. В этом отношении важная задача - формирование единых подходов к реализации подобных проектов и согласованное, "синхронизированное" развитие национальных систем обращения с РАО", - отметил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных и рационно опасных объектов АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин.

По итогам визита достигнута договоренность о проведении технического визита на площадку Армянской АЭС для проработки вопросов по подготовке к выводу из эксплуатации, развитию системы обращения с РАО, включая перспективу создания пункта захоронения РАО.

Напомним, что РАО с Армянской АЭС складируются на построенном на кредит правительства Франции хранилища отработанного ядерного

топлива. Ранее советник генерального директора ААЭС Гера Севикян сообщал АрмИнфо, что мест складирования пока хватит до 2032 года. К этому сроку возможно придется начать строить очередную очередь хранилища с ОЯТ. <До 2032 года проблем со складированием и хранением быть не должно>, - сказал Гера Севикян.