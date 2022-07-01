Пятница, 1 Июля 2022 15:16

АрмИнфо. Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, деятельность которой продолжается. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства по итогам визита секретаря Совбеза РА Армена Григоряна в Париж.

"Григорян был проинформирован о последних консультациях между французским и американским сопредседателями и представителем Действующего председательства ОБСЕ, к которым российский сопредседатель в третий раз не пожелал присоединиться", - подчеркнули в МИД Франции.

При этом в сообщении Министерства отмечается, что встреча с Григоряном в Министерстве Европы и иностранных дел позволила обсудить различные темы, касающиеся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности гуманитарные вопросы, процесс делимитации границ, открытие региональных каналов связи, вопрос о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном.

"Франция полностью поддерживает усилия Европейского союза по содействию нормализации, в том числе и создание двусторонней комиссии по пограничным вопросам. Париж будет и впредь активно содействовать этим усилиям.

Также были затронуты вопросы о правах и гарантиях безопасности населения Нагорного Карабаха", - подчеркнули в МИД Франции.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не знает каким будет будущее Минской группы ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила Захарова.

В этой связи, продолжила она, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Днями ранее, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид Карен Донфрид не согласилась с высказывание о том, что Вашингтон остановил процесс в рамках формата сопредседательства в Минской группе ОБСЕ в контексте войны на Украине. На вопрос, будет ли это означать сотрудничество с Россией, американский дипломат ответила утвердительно. "Да. Россия является сопредседателем Минской группы. Так что, да. Франция, США и Россия продолжили бы работу в этом формате", - заявила она. В Москве назвали не искренним это заявление представителя Госдепа.

А уже 28 июня Госдеп США заявил, что российский сопредседатель не принял приглашение Вашингтона и Парижа обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.