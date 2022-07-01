Пятница, 1 Июля 2022 15:15

АрмИнфо. Бывший вице-премьер Армении, депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции <Армения > Армен Геворкян слагает с себя полномочия председателя постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции.

Об этом он написал в своем телеграмм- канале. "С 2021 года, будучи председателем Комиссии по региональной и евразийской интеграции, я с большой ответственностью относился к своей работе, вкладывая свой опыт и знания, всегда старался обеспечить эффективную рабочую атмосферу в комиссии. Делал это, придавая особую важность евразийской перспективе развития нашей страны. Политические события в стране, однако, дошли до того момента, когда подаю в отставку с поста председателя комиссии. Сегодняшняя ситуация диктует четкие правила политической, общественной и человеческой этики, которые я не могу игнорировать и которые не позволяют мне продолжать работу в качестве председателя комиссии. Такие решения могут стать лучшей возможностью переосмыслить и оценить приобретенный политический опыт и новые знания, также могут стать стимулом для формирования моего личного видения будущего, как это произошло в 2014 и 2018 годах после ухода с высоких государственных постов. При этом сообщаю, что буду продолжать работу и выполнение взятых на себя обязательств во всех тех международных площадках и структурах, которые важны для нашего государства", - написал Геворкян.

В беседе с армянской службой "Радио Свобода" теперь уже бывший вице­спикер НС Ишхан Сагателян отмечал, что парламентская оппозиция откажется от всех административных должностей в Национальном Собрании Армении.

По его словам, посты председателей и заместителей председателя комиссий, которые закреплены за оппозицией по закону, будут переданы правящей фракции. "Все дарим им, пусть делают, что хотят", - заявил оппозиционер.

Спикер парламента Ален Симонян днем ранее не исключил, что, если оппозиция выдвинет новых кандидатов на вакантные места, то они могут быть избраны.

По этому поводу Ишхан Сагателян заявил, что в оппозиционной фракции "Армения" считают этот вопрос настолько второстепенным, что до сих пор не было его обсуждений на уровне всей фракции. "Но, естественно, мы не будем выдвигать кандидатов, тем более, что наши коллеги, вероятно, откажутся от других административных должностей, которые занимает оппозиция", - заявил Сагателян.

Напомним, что ранее сегодня Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании лишило Сагателяна должности вице-спикера НС, а Ваге Акопяна - председателя комиссии НС по экономическим вопросам. В настоящее время комиссию по региональной и евразийской интеграции возглавляет депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян, а комиссию по правам человека и общественным вопросам - депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.