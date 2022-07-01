Пятница, 1 Июля 2022 15:04

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам. Политические оценки возможны, правовые - нет.

Об этом 1 июля в беседе с журналистами заявил председатель комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, говоря о возможности обращения оппозиционных депутатов в Конституционный Суд в связи решением НС, лишившего должностей оппозиционных депутатов.

<Я не могу решать за оппозицию, в соответствии с какими механизмами и процедурами они намерены обратиться в Конституционный суд, и намерены ли вообще оспорить решение НС>, - сказал депутат, добавив, что любой гражданин или организация при нарушении их прав имеют возможность обратиться в судебные органы. Варданян подчеркнул, что в своих намерениях об отзыве с должностей оппозиционных депутатов Национальное Собрание руководствовалось необходимостью обеспечения нормальной деятельности парламента. По его словам, отзыв Ишхана Сагателяна с должности вице-спикера НС и Ваге Акопяна - с должности председателя комиссии по экономическим вопросам осуществлялся по той же процедуре, по которой они были избраны. Варданян подчеркнул, что парламент - не судебный орган, он призван обеспечивать превалирование законов. Вице-спикер НС по поручению председателя парламента осуществляет функции, которые на него возложены законом. <Но если человек отказывается выполнять эти функции, то вполне очевидна необходимость в его замене>, - сказал депутат.

Он также отказался прокомментировать обвинения оппозиции в адрес властей в попытках сместить внимание общества на лишение депутатов своих должностей на фоне намерений сдать Азербайджану Бердзор и Ахавно. Варданян лишь заметил, что зачастую эмоциональные заявления ничего общего с действительностью не имеют. Варданян, призвав СМИ быть аккуратными, когда речь идет о региональной безопасности, заметил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы национальные интересы армянского народа были обеспечены на всех уровнях.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Ахавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер- министр Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам, в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Ахавно.