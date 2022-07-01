Пятница, 1 Июля 2022 13:14

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда. Указ о выдвижении был подписан 30 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметим, что Оваким Овакимян призван заменить в КС судью Ашота Хачатряна, полномочия которого истекают в декабре текущего года. В настоящее время он возглавляет юридическое управление аппарата президента.

Напомним, что накануне на заседании правительства было принято решение выдвинуть на должность судьи КС кандидатуру Седы Сафарян, которая, будучи адвокатом, представляла интересы потерпевших по делу о 1 марта 2008 года. Седа Сафарян должна будет сменить в КС судью Аревик Петросян, полномочия которой также истекают в декабре 2022 года.

Ожидается, что Национальное собрание рассмотрит кандидатуры судей КС во внеочередном порядке.

КС Армении состоит из 9 судей, троих из которых представляет правительство, троих - президент и троих - Общее собрание судей. Именно в этой последовательности осуществляется представление кандидатов. Теперь очередь - за Общим собранием судей.