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АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда. Указ о выдвижении был подписан 30 июня, сообщила пресс-служба главы государства.
Отметим, что Оваким Овакимян призван заменить в КС судью Ашота Хачатряна, полномочия которого истекают в декабре текущего года. В настоящее время он возглавляет юридическое управление аппарата президента.
Напомним, что накануне на заседании правительства было принято решение выдвинуть на должность судьи КС кандидатуру Седы Сафарян, которая, будучи адвокатом, представляла интересы потерпевших по делу о 1 марта 2008 года. Седа Сафарян должна будет сменить в КС судью Аревик Петросян, полномочия которой также истекают в декабре 2022 года.
Ожидается, что Национальное собрание рассмотрит кандидатуры судей КС во внеочередном порядке.
КС Армении состоит из 9 судей, троих из которых представляет правительство, троих - президент и троих - Общее собрание судей. Именно в этой последовательности осуществляется представление кандидатов. Теперь очередь - за Общим собранием судей.
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|Оппозиция: Международное сообщество настойчиво старается не замечать очевидные отступления от парламентаризма в Армении
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|В Дилижане открылась ветеринарная клиника для решения проблем бездомных собак
|Россия поможет Армении с решением проблемы радиоактивных отходов
|Париж: Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя МГ ОБСЕ
|Оппозиционный депутат отказался от должности председателя парламентской комиссии
|Лукашенко призвал другие постсоветские страны к сближению с Союзным государством
|Парламент Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам - депутат
|Президент Армении выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда
|Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении
|Омбудсмен: Власти Арцаха обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и Бердзора
|Оппозиция проводит акцию перед зданием парламента Армении
|Конверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитам
|Линн Трейси подтвердилa поддержку США демократического развития Армении
|Оппозиционер: Можно было утвердить такой проект альтернативной дороги, по которому Бердзор, Ахавно и Сус остались бы на 5 км участке "Лачинского коридора"
|Министр ФРГ Свенья Шульце почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
|Клаар: Завершились два дня интенсивных и очень полезных дискуссий с армянскими и азербайджанскими практикующими
|ВСС не привлечет Гагика Джангиряна к дисциплинарной ответственности
|Армения упростит получение въездных виз для граждан ряда стран
|Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
|Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
|Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
|Парламент Армении не смог избрать судью Кассационного суда
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
|Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
|В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
|Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
|Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
|Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
|Ереван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие разблокированию - секретарь СБ
|Армянские борцы греко-римского стиля привезли 4 медали с чемпионата Европы среди юношей
|На решение проблем жителей Бердзора и Агавно есть еще 1,5 года - секретарь СБ
|В процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - Рубинян
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Госминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределение
|Замглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|Путин и Алиев обсудили карабахское урегулирование
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.
|Канада откроет посольство в Армении
|Мнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян
|В Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США
|Госдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФ
|Зампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана
|Анна Вардапетян стала генеральным прокурором Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов
|Глава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планы
|Эндрю Шофер завершил миссию сопредседателя МГ ОБСЕ от США
|Азербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном Кавказе
|Захарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном
|Первый в Армении <Музей иллюзий> откроется в Гюмри
|У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде
|В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух - прокуратура
|Оппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач
|СНБ Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сети
|Суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего генпрокурора Армении
|Читать больше
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
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