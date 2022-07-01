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 Пятница, 1 Июля 2022 13:13
Александр Аванесов

Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении

Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении

АрмИнфо. Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в Национальном Собрании Армении. Это стало ясно по результатом состоявшегося 1 июля тайного голосования в парламенте страны.

За отзыв Сагателяна и Акопяна с постов вице- спикера парламента и председателя комиссии НС по экономическим вопросам проголосовали 66 депутатов, против - никого.

Ранее сегодня, представляя проект решения по Ишхану Сагателяну, депутат Национального Собрания от правящей фракции <Гражданский договор>  Арусяк Джулакян сообщила, что  в первом полугодии текущего года, в период из 342 голосований в НС Ишхан Сагателян отсутствовал в 198-и, а из 25 заседаний Совета НС он принял участие лишь в 7. Ишхан Сагателян, отметила Джулакян, также спровоцировал массовые беспорядки 2,3,4, 18, и 30 мая.  <Пристрастие Ишхана Сагателяна к организации массовых беспорядков достигло своего апогея 3 июня, когда по его команде участники шествия попытались прорвать полицейскую цепь на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна>, - сказала депутат, напомнив, что не менее 60 граждан были вынуждены обратиться в медучреждения за помощью, из них 39 - сотрудники полиции.  <Вышеперечисленное свидетельствует о том, что Ишхан Сагателян на должности вице-председателя НС не выполняет свои функции, возложенные на него Конституцией.  С учетом этого фракция <Гражданский договор> представила проект об отзыве депутата Ишхана Сагателяна с должности вице-спикера НС, надеясь на избрание такого заместителя главы парламента, предложенного оппозицией, который будет исполнять свои обязанности должным образом, обеспечивая нормальную деятельность Национального собрания>, - сказала Джулакян.

Основным докладчиком по проекту решения НС о прекращении полномочий Ваге Акопяна на должности председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам выступила депутат НС Цовинар Варданян. Представляя основания для прекращения полномочий Ваге Акопяна на посту главы комиссии, она сообщила, что за первое полугодие текущего года комиссия провела 27 очередных и внеочередных заседаний.  Между тем, глава комиссии  не участвовал в работах по подготовке и организации заседаний, не председательствовал на 11 заседаниях комиссии.

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