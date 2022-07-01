Пятница, 1 Июля 2022 13:12

АрмИнфо. Власти Арцаха, правительство в первую очередь, обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и Бердзора. Об этом во время обсуждения 1 июля заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Указав на то, что не считает возможным ситуацию, при которой жители этих сел могут оказаться в заложниках, Степанян сообщил, что несмотря на то, что граждане продолжают проживать в Бердзоре, и Ахавно, они все же пользуются теми же льготами, что и перемещенные лица.

При этом омбудсмен сообщил, что у него есть информация, что если всё же будет задействована альтернативная дорога, то жители села Ахавно будут расселены в селах Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха. "А для жителей Бердзора будут реализованы те же программы, что и для других перемещенных лиц, им могут быть выделены квартиры в Армении", - сказал он, добавив, что на данный момент работы по эвакуации жителей Бердзора и других населенных пунктов не ведутся.

Отметим, что 23 мая в Степанакерте, в беседе с журналистами Степанян сообщил, что в Бердзоре проживает 150 человек, и возвращение беженцев туда не поощряется.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Ахавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам, в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Ахавно.

Президент Арцаха 30 июня перед парламентом заявил, что Бердзор придется сдать, а за Ахавно можно еще побороться.