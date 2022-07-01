Пятница, 1 Июля 2022 12:24

АрмИнфо.Конверс Банк, учитывая высокий рыночный спрос, выступает с новым предложением по ипотечным кредитам, впредь беря на себя расходы по страхованию недвижимости и страхованию от несчастных случаев, что в купе с самыми конкурентными процентными ставками еще более повысит привлекательность ипотеки. Об этом отмечается в сообщении Банка.

В сообщении поясняется, что вышеуказанные страховые расходы будут покрываться Банком в течение всего периода действия кредита, за исключением первого года. "Это не повлияет на процентную ставку. В отличие от аналогичных предложений в банковской системе, никаких других платежей, включая комиссию за обслуживание, не предусмотрено",

- подмечено в сообщении банка.

Конверс Банк уже несколько лет является одним из лидеров банковской системы Армении по ипотечному кредитованию, и в частности по ипотеке рефинансируемой со стороны кредитных компаний "Доступное жилье молодым" (ДЖМ) и "Национальная ипотечная компания" (НИК). Этого банку удалось добиться благодаря конкурентным условиям и гибкости финансирования.

Как указано в сообщении, Конверс Банк к июню 2022 года обеспечил объем ипотечного кредитования, рефинансируемого вышеуказанными кредитными компаниями, на уровне 21.23 млрд драмов, увеличив его в годовом разрезе на 46,5%.

С условиями программного кредитования можно ознакомиться на сайте банка по ссылке https://www.conversebank.am/ru/armenian-resident/, либо позвонив по номеру (010) 511-211.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк входит в TOP-3 по общему объему ипотечного кредитования - свыше 64.6 млрд драмов (более $133 млн), с ускорением годового роста до 28% (с доковидных 25%). В кредитном портфеле Банка доля ипотеки повысилась в сравнении с доковидным периодом с 18% до 27%. В суммарном объеме ипотечных кредитов по банковскому рынку доля Конверс Банка составляет порядка 10%.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 апреля 2022 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.