Пятница, 1 Июля 2022 12:08

АрмИнфо. Посол США в РА Линн Трейси подтвердилa поддержку Соединенными Штатами демократического развития Армении. Об этом она заявила на праздничном вечере, приуроченном 246-летию независимости США.

В ходе своего приветственного слова перед гостями, дипломат напомнила, что сфера двустороннего сотрудничества включает демократические институты, гражданское общество, свободную и честную журналистику, экономический рост, диверсификацию энергетики, инклюзивное образование, улучшение медицинских услуг, расширение доступа к воде, сотрудничество в области безопасности, сохранение культурного наследия, программы обмена и гуманитарные инициативы.

"Мы взаимодействовали с армянами: в правительстве и за его пределами, с дипломатами и международными организациями, которые разделяют наши позиции, а также с гражданами США - с гордыми американскими армянами. В основе этого сотрудничества лежит осознание наличия общих ценностей. Именно сила этого взаимодействия помогла нам добиться значительного прогресса, который мы наблюдаем в Армении за последние 30 лет", - сказала Трейси.

В свою очередь вице-премьер РА Амбарцум Матевосян от имени правительства Армении поздравил США в лице посла по случаю 246-й годовщины независимости Соединенных Штатов Америки и 30-летия установления армяно-американских дипломатических отношений.

"С момента обретения Арменией независимости правительство США оказывало постоянную поддержку нашей стране, всегда будучи приверженным стремлению армянского народа жить в более процветающей, экономически стабильной, свободной от коррупции, демократической стране, основанной на верховенстве закона, за что я выражаю моя искренняя благодарность правительству США.

О тесном сотрудничестве между нашими странами свидетельствует тот факт, что после бархатной революции уровень армяно-американских отношений вышел на качественно новый этап, а двусторонние межправительственные консультации переросли из экономических рамок в стратегический диалог", - сказал вице-премьер РА.

При этом он выразил удовлетворение тем обстоятельством, что сотрудничество уже охватывает многие направления, от правовой реформы и предотвращения коррупции до энергетики и информационных технологий, а весной текущего года возобновились ежегодные сессии армяно-американского стратегического диалога.

В этом ключе, в качестве одного из достижений стратегического диалога 2022 года он назвал Меморандум о взаимопонимании по "Гражданскому ядерному сотрудничеству", который подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Матевосян выразил уверенность, что углубление сотрудничества в этой сфере, откроет перед Арменией новые возможности.

"Республика Армения высоко оценивает усилия США, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Будем надеяться, что эти усилия будут непрерывными и мы добьемся поставленной цели по установлению мира в регионе, не пренебрегая правами наших соотечественников, проживающих сегодня в Арцахе", - подчеркнул вице-премьер.

Он также выразил также глубокую признательность за позицию администрации США в отношении Геноцида армян. "Признание Геноцида армян президентом Джо Байденом стало незаменимым шагом для справедливости многовековой борьбы армянского народа во всем мире и для жесткого ответа отрицателям Геноцида. Подтверждение позиции 24 апреля этого года показывает, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены примату прав человека и общечеловеческих ценностей", - сказал Матевосян.

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля, в день принятия Декларации независимости США (1776 г.). Для американцев этот праздник является днем рождения Соединенных Штатов Америки.

Во время торжественной церемонии прозвучали национальные гимны Армении и США в исполнении 5 певцов популярного Государственного камерного хора "Ховер". В этом году праздничные мероприятия приурочены 30-летию дипломатических отношений между Арменией и США.