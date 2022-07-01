Пятница, 1 Июля 2022 12:00

АрмИнфо.Те, кто утверждает, что уход армянского населения из Бердзора, Ахавно и Суса и сдача населенных пунктов определяются трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, пусть покажут формулировку по этому поводу. Об этом заявил оппозиционный депутат от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по обороне Тигран Абраамян.

Оппозиционер констатировал, что во многих случаях положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года представлены в общих чертах, и есть возможность добиться хотя бы небольших успехов в рамках армянских интересов при их реализации.

В этом ключе депутат напомнил, что в заявлении по части альтернативной дороги в частности, говорится: " По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута".

"Те, кто утверждает, что уход армянского населения из Бердзора, Ахавно и Суса и сдача населенных пунктов определяются трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, пусть покажут формулировку по этому поводу.

По такой логике можно было обсудить и утвердить такой проект альтернативной дороги, по логике которого все 3 армянские общины могли бы остаться на 5- километровом участке "Лачинского коридора" и не быть переданы Азербайджану", - убежден Абраамян.

Оппозиционер склонен считать, что после 44-дневной войны, под угрозой и шантажа с азербайджанской стороны, это положение трехсторонней декларации реализуется в рамках амбиций Азербайджана.

"Ситуация достаточно сложная, в ней нет простых, стандартных решений и любое регулирование должно быть строго просчитано, иначе неизбежны новые потери. Переговоры с Азербайджаном по разным вопросам предполагают сложный процесс, который не дает возможности для выгодного для нас решения в условиях действующей власти Республики Армения", - резюмировал депутат.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Ахавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам, в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Ахавно.

Президент Арцаха 30 июня перед парламентом заявил, что Бердзор придется сдать, а за Ахавно можно еще побороться.