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 Пятница, 1 Июля 2022 09:22

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

АрмИнфо.Под председательством Главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам.

Мероприятие началось с обсуждения Концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.

– Данное направление – не просто «футуристический» взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.

– Считаю необходимым учесть в рамках Концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников, – поручил Президент.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения.

Кроме того, Глава государства назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка, Правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.

Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7 %), газа (23,5 %) и гидроэнергетики (16 %).

– Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования «мирного атома» включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности, Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.

Вместе с тем Президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.

– Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу, – заявил Глава государства.

Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую».

Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.

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