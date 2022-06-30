Четверг, 30 Июня 2022 20:16

АрмИнфо.Правительство Армении 30 июня приняло постановление о восстановлении возможности получения въездных виз на границе для граждан ряда стран и упрощении процесса их выдачи для граждан других государств.

Так, согласно пояснению к документу, будет упрощен порядок получения въездной визы для граждан Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Тунис, Алжир и Вьетнам. Отмечается, что ограничения были введены в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако на фоне улучшения ситуации с COVID-19 необходимость в этом запрете отпала. <Предлагается исключить Египет, Саудовскую Аравию, Марокко, Тунис, Алжир и Вьетнам из списка стран, имеющих право на получение въездной визы РА только на основании приглашения в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РА>, - говорится в решении правительства.

Другим решением предлагается уточить список стран, граждане которых могут обратиться за получением въездной визы в диппредставительства Армении, консульства, через электронную систему E-visa или на границе РА. В частности, предлагается установить единую форму заявки-анкеты на получение визы вне зависимости от способа обращения за получением.

Планируется восстановить возможность получения въездной визы на границе для граждан 21 государства. Для граждан 51 страны такая возможность будет установлена в случае, если у них есть вид на жительство или действующая виза в ряде развитых стран, в том числе в странах ЕС, Шенгенского соглашения, Персидского залива. Этот критерий в общей сложности затрагивает граждан 45 государств.

Будет уточнен круг лиц, считающихся членами семьи, перечень необходимых документов. Также планируется облегчить администрирование, приведя его в соответствие с принципами Закона <Об основах администрирования и административного производства>. Также будет определена возможность подачи других документов для получения въездной визы в Республику Армения.