Четверг, 30 Июня 2022 20:14

АрмИнфо. Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс во избежание дальнейших обрушений. Соответствующее решение принято на заседании кабмина 30 июня.

Согласно пояснению к документу, необходимо восстановить прежнее русло реки Аракс на соответствующем участке границы с Турцией протяженностью примерно 6,5 км и ликвидировать один из притоков.

Предлагается также сооружение плотины у соответствующего пограничного знака на нынешнем русле Аракса, чтобы направить воды в прежнее русло и восстановить земляную насыпь длиной 130 м и глубиной 8 м.

На это будет выделено 22,38 млн. драмов в рамках перераспределения сэкономленных средств госбюджета по мероприятию <Работы по укреплению и очистке участков рек и ливнеотводов> программы <Улучшение оросительной системы>.