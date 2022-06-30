Четверг, 30 Июня 2022 17:56

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 30 июня выдвинуло кандидатуру адвоката Седы Сафарян на должность судьи Конституционного суда.

Заместитель министра юстиции Армении Григор Минасян, представляя проект решения, отметил, что срок полномочий судьи КС Аревик Петросян истекает 10 декабря. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что решение было политическим и назвал его логичным. <Считаю, что мое непосредственное участие в осуществлении конституционного правосудия увенчается успехом и вы не пожалеете за выдвижение моей кандидатуры на эту высокую должность>, - заявила в свою очередь Седа Сафарян.

Седа Сафарян (сестра главы Общественного совета Армении) представляла интересы пострадавших по делу <1 марта> против экс-президента Роберта Кочаряна. Участвовала в парламентских выборах 2021 года в составе <Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян>.

Отметим, что срок полномочий двух судей Конституционного суда Ашота Хачатряна и Аревик Петросян истекает в декабре. Бывший министр юстиции Артак Зейналян также выразил желание баллотироваться на должность судьи Конституционного суда.

Судью Конституционного суда изберет Национальное собрание закрытым тайным голосованием.