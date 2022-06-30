Четверг, 30 Июня 2022 15:48

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов. Об этом 30 июня журналистам заявил председатель НС Ален Симонян.

Он приветствовал решение главы парламентской фракции <Честь имею> Артура Ванецяна сложить свой депутатский мандат. <Человек сказал, что не вернется в парламент, и сложил свой мандат >, - отметил Симонян, указав при этом на депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Ишхана Сагателяна. <Он не должен раздавать интервью с заявлениями о том, что придут в Национальное Собрание со своей повесткой, он просто должен признать поражение и заявить о сложении своего мандата>, - сказал спикер, добавив, что, тем самым, Сагателян подтвердит, что политический процесс, начатый им, не является борьбой за должности.

На самом деле, по словам Алена Симоняна, это борьба за должности, поскольку речь идет о сохранении статуса о неприкосновенности и получении зарплаты.

Отметим, что парламентская оппозиция уже несколько месяцев бойкотирует работу парламента, проводя митинги, демонстрации и шествия. В последние несколько недель оппозиционеры не проводят активных действий, заявляя о перегруппировке сил, и, в то же время, отказываясь от возвращения в парламент.