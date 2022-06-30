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АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов. Об этом 30 июня журналистам заявил председатель НС Ален Симонян.
Он приветствовал решение главы парламентской фракции <Честь имею> Артура Ванецяна сложить свой депутатский мандат. <Человек сказал, что не вернется в парламент, и сложил свой мандат >, - отметил Симонян, указав при этом на депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Ишхана Сагателяна. <Он не должен раздавать интервью с заявлениями о том, что придут в Национальное Собрание со своей повесткой, он просто должен признать поражение и заявить о сложении своего мандата>, - сказал спикер, добавив, что, тем самым, Сагателян подтвердит, что политический процесс, начатый им, не является борьбой за должности.
На самом деле, по словам Алена Симоняна, это борьба за должности, поскольку речь идет о сохранении статуса о неприкосновенности и получении зарплаты.
Отметим, что парламентская оппозиция уже несколько месяцев бойкотирует работу парламента, проводя митинги, демонстрации и шествия. В последние несколько недель оппозиционеры не проводят активных действий, заявляя о перегруппировке сил, и, в то же время, отказываясь от возвращения в парламент.
|Армения упростит получение въездных виз для граждан ряда стран
|Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
|Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
|Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
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|В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
|Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
|В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
|Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
|Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
|Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
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|В процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - Рубинян
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Госминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределение
|Замглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|Путин и Алиев обсудили карабахское урегулирование
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.
|Канада откроет посольство в Армении
|Мнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян
|В Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США
|Госдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФ
|Зампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана
|Анна Вардапетян стала генеральным прокурором Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов
|Глава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планы
|Эндрю Шофер завершил миссию сопредседателя МГ ОБСЕ от США
|Азербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном Кавказе
|Захарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном
|Первый в Армении <Музей иллюзий> откроется в Гюмри
|У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде
|В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух - прокуратура
|Оппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач
|СНБ Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сети
|Суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего генпрокурора Армении
|Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
|Запоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием - кандидат в генпрокуроры
|На АРМЕНАЛе началась производственная практика студентов
|Каспийский Саммит: конструктивный диалог во имя общего будущего
|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
|Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
|Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
|Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
|Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|Читать больше
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Читать больше
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