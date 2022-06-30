Четверг, 30 Июня 2022 15:48

АрмИнфо.Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генеральному прокурору Армении один день на передачу, возбужденного по части 2 статьи 308 УК РА в Следственном комитете дела в СНБ РА.

Отметим, что родные погибших военнослужащих проводившие сегодня акцию протеста у здания Генпрокуратуры Армении встретились с генеральным прокурором Артуром Давтяном. На встречу к Давтяну поднялись 10 родителей.

После встречи, один из родителей, участвующих во встрече Виген Азатян представляя детали беседы с генеральным прокурором, констатировал, что встреча была очень короткой, потому что они пришли с одним требование, а именно передать дело в СНБ Армении. "Это было не обсуждение или вопрос-ответ, а требование, которое мы четко предъявили, мы сказали, что дело надо отправить в СНБ, а ответа и не ожидали. У него есть всего один день для этого", - заявил Азатян.

Отметим, что родители погибших требуют провести справедливое расследование и привлечь к ответственности в качестве обвиняемого премьер-министра Никола Пашиняна за катастрофические последствия войны.

27 апреля Генпрокуратура Армении удовлетворила ходатайство группы родных погибших военнослужащих, полученное 22 апреля 2022 года, о признании их пострадавшими по уголовному делу. В частности, принимая во внимание, что в рамках уголовного дела, возбужденного на основании интервью бывшего главного военного инспектора Министерства обороны РА Мовсеса Акопяна от 21 октября 2020 года по ч. 2 ст. 308 УК РА, а также другого уголовного дела, на основании сообщения Ара Зограбяна, приобщенного к нему, предметом следствия стали возможные довоенные преступления и деяния совершенные в ходе войны высокопоставленными должностными лицами, которые негативно повлияли на исход войны, а, согласно ходатайству, лица, указанные в ходатайстве, были убиты во время войны в Арцахе, прокурор, курировавший вышеуказанное уголовное дело, дал указание следователю Антикоррупционного комитета признать погибших военнослужащих потерпевшими, а их родителей и родственников,

- правопреемниками.

Кроме того, 26 апреля в Генеральную прокуратуру РА поступил отдельное требование о привлечении премьер-министра РА Никола Пашиняна по вышеуказанному уголовному делу, в качестве обвиняемого по признакам ч.1, ст.299 (Государственная измена, то есть переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, или иностранной организации, или их представителям в осуществлении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности, совершенная гражданином Республики Армения,), ч.2, ст. 308 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) и ч.3. ст. 309 (Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК РА.

19 апреля родители погибших военнослужащих представили советнику генпрокурора Армении сообщение о преступлении со стороны Пашиняна. В сообщении отмечается, что одной из причин начавшейся в 2020 году войны было злоупотребление Пашиняном своими должностными полномочиями. В частности, родные погибших ссылаются на заявление Пашиняна с трибуны парламента: "Меня спрашивали, могли ли мы предотвратить войну. Да, могли предотвратить войну, в результате чего имели бы такую же ситуацию, но без жертв". 22 апреля Генпрокурор Армении Артур Давтян прокомментировал ситуацию вокруг сообщения родных военнослужащих, погибших в 44- дневной войне в Арцахе, о преступлении со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, заявив, что соответствующие заявления премьера станут предметом уголовного дела.