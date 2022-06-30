Четверг, 30 Июня 2022 15:16

АрмИнфо.С 1 июля по 1 октября этого года, в рамках пакета IDSalary, заказав карты IDBank Mastercard Standard и Mastercard Gold Вы получите кэшбэк 50% от уплаченных процентов по кредитной линии.

Это означает, что при использовании кредитной линии «Профи», как в наличной, так и в безналичной форме, Банк вернет половину процентов, уплаченных Вами в ходе акции.

Необходимые условия:

- Заказать Mastercard Standard и Mastercard Gold с 1 июля по 1 октября,

- Активировать кредитную линию «Профи» с 1 июля по 1 октября,

- Оплатить начисленные проценты до 1 октября,

- Отсутствие просроченной задолженности,

- Кредитная линия должна быть действительна на дату кэшбэка,

- Никаких дополнительных действий для использования кэшбэка не требуется, не нужно подавать заявку в Банк.

Кэшбэк предоставляется один раз в течение 15 рабочих дней после окончания акции.

В рамках пакета карты Mastercard Standart предоставляются бесплатно, а при онлайн заказе карт Mastercard Gold действует скидка 20% за первый год обслуживания.

Ознакомиться с подробностями акции можно здесь.