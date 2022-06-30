|Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
|Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
|Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
|Парламент Армении не смог избрать судью Кассационного суда
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
|Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
|В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
|Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
|Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
|Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
|Ереван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие разблокированию - секретарь СБ
|Армянские борцы греко-римского стиля привезли 4 медали с чемпионата Европы среди юношей
|На решение проблем жителей Бердзора и Агавно есть еще 1,5 года - секретарь СБ
|В процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - Рубинян
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Госминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределение
|Замглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|Путин и Алиев обсудили карабахское урегулирование
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.
|Канада откроет посольство в Армении
|Мнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян
|В Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США
|Госдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФ
|Зампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана
|Анна Вардапетян стала генеральным прокурором Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов
|Глава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планы
|Эндрю Шофер завершил миссию сопредседателя МГ ОБСЕ от США
|Азербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном Кавказе
|Захарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном
|Первый в Армении <Музей иллюзий> откроется в Гюмри
|У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде
|В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух - прокуратура
|Оппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач
|СНБ Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сети
|Суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего генпрокурора Армении
|Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
|Запоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием - кандидат в генпрокуроры
|На АРМЕНАЛе началась производственная практика студентов
|Каспийский Саммит: конструктивный диалог во имя общего будущего
|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
|Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
|Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
|Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
|Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
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|Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
|Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
|Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
|Парламент Армении не смог избрать судью Кассационного суда
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
|Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
|В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
|Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
|Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
|Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
|Ереван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие разблокированию - секретарь СБ
|Армянские борцы греко-римского стиля привезли 4 медали с чемпионата Европы среди юношей
|На решение проблем жителей Бердзора и Агавно есть еще 1,5 года - секретарь СБ
|В процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - Рубинян
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Госминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределение
|Замглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|Путин и Алиев обсудили карабахское урегулирование
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.
|Канада откроет посольство в Армении
|Мнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян
|В Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США
|Госдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФ
|Зампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана
|Анна Вардапетян стала генеральным прокурором Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов
|Глава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планы
|Эндрю Шофер завершил миссию сопредседателя МГ ОБСЕ от США
|Азербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном Кавказе
|Захарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном
|Первый в Армении <Музей иллюзий> откроется в Гюмри
|У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде
|В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух - прокуратура
|Оппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач
|СНБ Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сети
|Суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего генпрокурора Армении
|Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
|Запоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием - кандидат в генпрокуроры
|На АРМЕНАЛе началась производственная практика студентов
|Каспийский Саммит: конструктивный диалог во имя общего будущего
|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
|Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
|Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
|Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
|Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|Читать больше
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
|Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Читать больше
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном