Четверг, 30 Июня 2022 15:08

АрмИнфо.Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее, заверяет президент Республики Арцах (НКР) Араик Арутюнян.

В ходе вопросов и ответов в парламенте НКР, Арутюнян подчеркнул, что Степанакерт также принимал участие в обсуждениях по выбору новой трассы. Выбор был сделан с учетом некоторых вопросов безопасности, которые президент Арцаха предпочел не поднимать.

"Что касается нового маршрута, связывающего Арцах с Арменией, мы получили несколько предложений как от Азербайджана, так и от России. Все предложения были отклонены. Действующая трасса, вернее предлагаемая, несколько раз обсуждался в Совете безопасности, с участием всех политических сил, присутствующих в парламенте. Мы выбрали, на наш взгляд, лучший вариант. Есть секреты, которые я не хочу здесь раскрывать. Почему мы выбрали этот вариант? Исходя из наших соображений о будущей безопасности.

После того как дорога будет готова, у нас будет возможность высказать свое мнение относительно того, соответствует ли качество дороги тем стандартам, которые нужны нам и будет ли она безопасной. Я думаю, что она будет намного безопаснее, учитывая многие вопросы безопасности", - заверил Арутюнян, пообещав раскрыть детали, связанные с безопасностью за закрытыми дверьми.

Отвечая на вопрос депутата о дерамениазции этих территорий, Арутюнян отметил, что вопрос о выселении армян из Ахавно не обсуждался. "В 6 пункте заявления от 9 ноября 2020 года написано, что мы должны покинуть город Бердзор. По части Ахавно, правительство Республики Арцах продолжает переговоры", - сказал президент Арцаха.

При этом он отметил, что никто не говорил жителям Бердзоря покинуть их дома. Однако, по его словам жители Бердзора и Суса получили соответствующие компенсации в рамках социальных программ.

"Несмотря ни на что, мы должны объезжать Бердзор. Я считаю маловероятным возможность наших соотечественников жить в Бердзоре в будущем. Но, мы продолжим нашу борьбу в Ахавно", - добавил президент НКР, добавив, что вопрос объездной дороги много раз обсуждался с различными кругами, и никогда не сходил с повестки.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан активно ведет строительство альтернативной дороги, которая свяжет Арцах с Арменией, минуя Бердзор и Ахавно. В ходе онлайн пресс-конференции 27 июня премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года предусмотрено изменение маршрута Лачинского коридора при согласии сторон. По его словам, в случае изменения маршрута, территории, которые не входят в границы бывшей НКАО, перейдут под контроль Азербайджана. Премьер заявлял, что правительство Армении решит вопрос обеспечения жильем жителей города Бердзор, а власти Арцаха решат аналогичный вопрос для жителей села Ахавно.