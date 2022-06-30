Четверг, 30 Июня 2022 14:32

АрмИнфо.Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет в Риме завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, победителем молодежного чемпионата Европы стал Сурен Агаджанян (60 кг). В финале он боролся с Дмитрием Хачидзе из Грузии, победив со счетом 4:0 и завоевав золотую медаль. Агаджанян вышел в финал, победив чемпиона мира Д-23 Нихада Мамедли из Азербайджана со счетом 9:1.

Другой представитель Армении Ашот Хачатрян (67 кг) завоевал серебряную медаль, уступив в финале со счетом 1:3 Нике Бруладзе из Грузии.

Ранее в молодежной сборной Армении бронзовые медали завоевали Виген Назарян (87 кг) и Альберт Варданян (130 кг).

Альберт Варданян проиграл 2:3 в первом раунде украинцу Михаилу Вишнскому, вышедшему в финал, и армянский борец получил право провести утешительный поединок.

В утешительном поединке Варданян победил Артура Саркисяна, представляющего Чехию со счетом 9:0, а в борьбе за бронзовую медаль досрочно победил представителя Турции Талипа Чифтчи - 7:0.

Виген Назарян имел преимущество 5:4 над грузином Бекой Мелалашвили в квалификационном раунде, победил Габриэля Лупаску из Молдовы 9:1 в 1/8 финала, был сильнее Робина Успенского из Эстонии в четвертьфинале (1:1) и в полуфинале со счетом 1:3 проиграл Лачину Вали из Азербайджана. В борьбе за бронзовую медаль Назарян победил шведа Алгота Ленарта Ботвида Коулмана со счетом 3:0.

Молодежная сборная Армении по вольной борьбе будет представлена на чемпионате Европы до 20 лет в составе 10 борцов. В команду входят Арутюн Ованнисян (57 кг), Айк Абрамян (61 кг), Тигран Казарян (65 кг), Айк Папикян (70 кг), Менуа Ярибекян (74 кг), Мушег Мкртчян (79 кг), Княз Ибоян (86 кг), Сергей Саркисян (92 кг), Хачатур Хачатрян (97 кг) и Лёва Геворгян (125 кг).

Молодежный чемпионат Европы по борьбе завершится 3 июля.