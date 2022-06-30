Четверг, 30 Июня 2022 12:52

АрмИнфо.Ни для кого не секрет, что ситуация, создавшаяся по итогам 44-х дневной войны, привела к предпочтению руководства Армении по возможности меньше высказываться по поводу статуса Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Республики Арцах Арман Меликян.

"В этом свете, я совершенно не исключаю достижения между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым тех или иных устных договоренностей, согласно которым Ереван давал обещание не поднимать вопроса статуса Арцаха. Как это буквально на днях, собственно, заявил Алиев. Более того, скорее всего это согласие было достигнуто в результате принуждения, под давлением", - заметил он.

Во всех случаях, более того, именно поэтому, на взгляд Меликяна, было бы правильным, если бы армянская позиция по вопросу будущего статуса Арцаха и необходимости его определения, в основном, формировалась и выражалась именно властями Арцаха, а не Армении. По его оценкам, это позволило бы Еревану обрести большее пространство для дипломатического маневрирования. Комментируя ситуацию вокруг Лачинского гуманитарного коридора, а также вновь активизировавшиеся после последней пресс-конференции премьера Пашиняна слухи о скорой сдаче Азербайджану теперь уже и Бердзора с Ахавно, Меликян напомнил, что данная территория Ереваном и Степанакертом не контролируется уже более чем полтора года. А единственный контроль осуществляется российским миротворческим контингентом. Более того, коридор открыт в том числе для движения азербайджанских военных машин.

"В этом свете, до тех пор, пока на международном уровне не установлен исключительный статус данного гуманитарного коридора, ни Ереван, ни Степанакерт предотвратить любую договоренность между Москвой и Баку относительно данного коридора не в состоянии. Соответственно, те же главы МИД РФ и Азербайджана - Лавров и Байрамов могли договориться в ходе своей встречи на днях в Баку о чем угодно", - подытожил дипломат.