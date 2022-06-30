Четверг, 30 Июня 2022 12:48

АрмИнфо. Итоги VI Каспийского саммита, состоявшегося в Ашхабаде в среду, 29 июня, были озвучены в заявлении для прессы, которое сделал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Дипломат сказал, что встреча глав прикаспийских государств прошла в конструктивном рабочем ключе, в духе добрососедства, взаимного доверия, уважения и открытости.

Состоялся подробный и заинтересованный обмен мнениями по основным вопросам пятистороннего сотрудничества на Каспийском море. Было проанализировано выполнение предыдущих решений и договоренностей и определены направления и приоритеты дальнейшей совместной работы.

Главы прикаспийских государств подтвердили приверженность обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, объединению усилий и потенциалов для реализации мер доверия на Каспии, созданию для этого комплексной политико-правовой базы.

Президенты Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России едины в том, чтобы в условиях нынешней мировой турбулентности регион был надежно гарантирован от ее последствий и воздействия, являя пример добрососедства, взаимопонимания и развития. «Ответственность за это полностью лежит на наших странах - она общая, целостная, неделимая и не подлежит делегированию за пределы каспийских государств», - заявил Мередов.

В этом контексте была подтверждена решимость к дальнейшей тесной координации усилий в борьбе с террористическими угрозами на Каспии, наркотрафиком, организованной преступностью, другими видами противоправной деятельности. Позиция стран здесь едина и бескомпромиссна.

В ходе встречи были внимательно рассмотрены вопросы экономического сотрудничества на Каспийском море. В свете растущей геоэкономической значимости бассейна есть понимание и стремление последовательно развивать сотрудничество в транспортной, логистической, коммуникационной сферах, нацеленное на превращение Каспия в крупный международный узел трансконтинентального партнерства по линиям Восток-Запад и Юг-Север.

В настоящее время каспийскими странами предпринимаются усилия по сооружению портовой инфраструктуры, созданию логистических цепочек сообщения, схем взаимовыгодного партнерства в энергетике. И этой работе будет уделяться приоритетное внимание.

По словам министра, на саммите была подчеркнута необходимость развития и расширения торговых связей между прибрежными государствами, наращивания товарооборота, более тесной производственной кооперации. Отмечалось, что Туркменистан выступил сегодня с предложением о создании Совета делового сотрудничества прикаспийских государств как самостоятельной платформы для ведения бизнеса, предпринимательских инициатив.

Экология, охрана природы, сохранение биоресурсов Каспия также стали важными темами обсуждения. По ним уже созданы механизмы сотрудничества. Поставлена задача придать их работе более слаженный и предметный характер. Стороны договорились и далее создавать условия для укрепления и обогащения дружественных связей, развития гуманитарных контактов, расширения культурного сотрудничества. добавил Мередов.

В целом, участники саммита высоко оценили его содержание, конструктивный настрой, приверженность общим созидательным целям, согласившись в в нужности и полезности продолжения встреч на высшем уровне прикаспийских стран на регулярной основе.