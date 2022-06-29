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 Среда, 29 Июня 2022 22:00

Глава государства принял участие в Шестом Каспийском саммите

Глава государства принял участие в Шестом Каспийском саммите

АрмИнфо.В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. При этом Глава нашего государства назвал проведение этой важной встречи в очном формате оправданным и весьма своевременным.

–- С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие вызовы как никогда требуют от нас объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития каспийского региона. В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия, – напомнил Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и «море неограниченных возможностей». В своем выступлении Глава государства обозначил перспективные подходы к дальнейшему сотрудничеству с целью полноценного использования потенциала прикаспийских стран.

– Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса. Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения искомого результата, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств. По его мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

– По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9 %. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения «узких» мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов, из них около 70 % – с Россией по сухопутному маршруту.

– Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном – в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками, – заявил Президент Казахстана.

Он сообщил, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.

– Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства назвал сохранение экосистемы Каспия одним из ключевых направлений сотрудничества. Он считает, что экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема.

– Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам. Крайне печальным примером является критическое состояние третьей по протяженности в Европе реки Урал, которая на территории Казахстана носит название Жайық. Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение количества биоресурсов, деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в последние годы снизился в три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных ресурсов Каспийского моря. Совместно с Российской Федерацией мы прилагаем большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших стран водной артерии, – отметил лидер Казахстана.

Поблагодарив за поддержку в этом вопросе Президента России, Глава государства призвал стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Кроме того, говоря об экологических проблемах общего моря, Президент затронул бедственное положение каспийских тюленей.

– Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан пятилетний План совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с 1974 года в северной части Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного животного. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. При этом он указал на факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.

– Важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования консорциума аналитических структур «Каспийской пятерки». Президент Казахстана также поддержал предложение Владимира Путина по проведению ежегодных заседаний Совета министров иностранных дел прикаспийских государств.

– Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран, – подытожил Глава государства.

На Шестом Каспийском саммите также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, Президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам форума главы государств приняли коммюнике.

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