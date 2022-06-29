Среда, 29 Июня 2022 21:58

АрмИнфо. Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила сегодня о расширении дипломатического присутствия и потенциала Канады в Центральной и Восточной Европе и на Кавказе.

Так, в заявлении, опубликованном на сайте МИД Канады отмечается об увеличении присутствия в Прибалтике.

"Кроме того, после миссии и доклада специального посланника Канады в Евросоюзе и Европе, посла в ФРГ Стефана Диона о путях увеличения канадской поддержки армянской демократии, Оттава также откроет полноценное посольство с постоянным послом в Армении, что позволит укрепить двусторонние связи и усилить канадскую поддержку армянской демократии", - отмечается в заявлении МИД Канады.

В канадском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "это дипломатическое расширение поможет направить реакцию Канады на возникающие угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также противостоять последствиям российского вторжения в Украину и поддержать Армению в ее демократическом развитии".

"Эти меры обеспечат более глубокое сотрудничество между Канадой и ее международными партнерами для эффективного решения проблемы меняющейся ситуации в области безопасности и дипломатии для защиты мира и демократии в Европе и во всем мире", - отмечается в заявлении МИД Канады, при этом добавляется, что на фоне вторжения на Украину, Оттава должна действовать стратегически, чтобы продвигать свои интересы и демократию против растущих авторитарных сил.

В канадском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "это включает в себя противодействие российскому влиянию, будь то с помощью мягкой силы, дезинформации или военной силы".

"Трансатлантическая безопасность имеет решающее значение для международной стабильности. Основываясь на прочных отношениях Канады со своими европейскими партнерами, объявленные сегодня изменения помогут обеспечить наличие у нас инструментов, необходимых для укрепления армянской демократии и решения некоторых из самых серьезных проблем безопасности и дипломатии нашего времени", - говорится в цитате Мелани Жоли в пресс-релизе.