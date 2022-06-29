Среда, 29 Июня 2022 19:28

АрмИнфо.Содержание Коммюнике , принятого по итогам Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана по недопущению неприбрежных государств в Каспийский бассейн. Подобного мнения придерживает зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

В этом ключе он констатировал, что в Ашхабаде завершился Шестой каспийский саммит, в котором приняли участие руководители пяти прикаспийских государств.

"Принято Коммюнике Шестого каспийского саммита, содержание которого полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана по недопущению неприбрежных государств в Каспийский бассейн.

В частности, это относится как к амбициям США в регионе, так и стратегическим планам Турции и Израиля", - отметил он.

Политический деятель посчитал нелишним напомнить, что на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев опять говорил о т.н. "Зангезурском коридоре", однако в тексте Коммюнике подобного упоминания по понятным причинам нет.

При этом Ашотян опубликовал коммюнике, опубликованное на сайте президента Казахстана, которое приводим с некоторым сокращением.

"29 июня 2022 года в Ашхабаде на Шестом каспийском саммите президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин и Туркменистана Сердар Бердымухамедов в дружественной и доверительной обстановке обсудили важнейшие вопросы пятистороннего сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Президенты подчеркнули важность решений Каспийских саммитов, состоявшихся в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год), и необходимость их эффективной реализации.

Президенты высоко оценили значение подписания 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Президенты отметили существующий высокий потенциал всестороннего взаимодействия и положительно оценили уровень сотрудничества прикаспийских государств.

Президенты, подтверждая приверженность принципам и нормам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, принимая во внимание возрастающую роль региона Каспийского моря в мире, выразили готовность прикаспийских государств к поддержанию региональной безопасности и стабильности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей", - говорится в коммюнике.

Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов:

1) уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга;

2) использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами;

3) обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе;

4) обеспечения стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспийском море, осуществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех прибрежных государств, ненанесения ущерба безопасности друг друга;

5) соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности, в том числе в соответствии с заключенными между всеми прибрежными государствами международными договорами;

6) неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам;

7) непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств;

8) свободы мореплавания за внешними пределами территориальных вод каждого прибрежного государства при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств и установленных ими в этой связи правил в отношении определенных прибрежными государствами видов деятельности;

9) обеспечения безопасности мореплавания;

10) права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и обратно на основе общепризнанных принципов и норм международного права и договоренностей соответствующих прибрежных государств с учетом законных интересов прибрежного государства транзита в целях расширения международной торговли и экономического развития;

11) осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно судами под флагом каждого из прибрежных государств;

12) применения согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию использования совместных водных биологических ресурсов;

13) ответственности прибрежного государства, допускающего загрязнение, за ущерб, причиненный экологической системе Каспийского моря;

14) охраны природной среды Каспийского моря, сохранения, восстановления и рационального использования его биологических ресурсов;

15) содействия проведению научных исследований в области экологии, сохранения и использования биологических ресурсов Каспийского моря;

16) свободы полетов гражданских воздушных судов в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации;

17) проведения морских научных исследований за пределами территориальных вод каждого прибрежного государства в соответствии с согласованными прибрежными государствами правовыми нормами при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств, а также установленных ими в этой связи правил в отношении определенных видов исследований.

Президенты подчеркнули, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества. Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море.

Президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Седьмой каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Исламской Республике Иран.