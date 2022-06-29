Среда, 29 Июня 2022 18:06

АрмИнфо. Директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента Лора Окла назначена действующим сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США. Об этом на запрос АрмИнфо сообщили в посольстве США в Армении.

При этом в дипломатической миссии отметили, что США об этом официально уведомили все вовлеченные стороны.

Лора Окла занимала должность директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента с 2022 года. Ранее она занимала должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности Белого дома. Она является карьерным дипломатом, ранее занимала должности заместителя экономического советника в посольстве США в Мадриде (2017-2020 гг.), начальника отдела внутренней политики в посольстве США в Тбилиси (2014-2017 гг.).