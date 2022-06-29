Среда, 29 Июня 2022 17:06

АрмИнфо.Степанакерт выработал многоступенчатую стратегию по международному признанию. Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян в интервью Соловьев-Live.

По его словам, они работая на самом низком уровне, взаимодействуют с различными кругами, администрациями городских советов по признанию и здесь есть определенные успехи. "Второй уровень - это регионы разных стран, здесь тоже есть определенные подвижки. Конечно, результатов больше было до войны, но и сейчас усилия продолжаются", - сказал он, добавив, что в этом деле ключевую роль играет армянская диаспора.

Он рассказал также о взаимодействии с непризнанными Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем, Донбассом. В этом ключе Бабаян подчеркнул, что в Степанакерте никогда не ставили предусловием международную признанность Арцаха в деле развития двусторонних отношений.

Касаясь ситуации вокруг Донбасса, Бабаян выразил, что процессы там вызваны объективными процессами геополитического характера. В этом ключе он напомнил, что несмотря на то, что Арцах сам находится в сложной гуманитарной ситуации, он всё же направляет помощь гуманитарного характера жителям Донбасса. "Мы это делаем, потому, что понимаем в какой ситуации находятся там люди. У нас за спиной три войны", - сказал глава МИД НКР. При этом Бабаян отметил, что в Степанакерте пристально следят за тем, что происходит сегодня вокруг Украины, поскольку этом имеет прямую связь с геополитической точки зрения с процессами на Южном Кавказе.

На уточнение, есть ли возможность мирного сосуществования с Азербайджаном, арцахский дипломат отметил, что теоретически возможно все. "Конечно, мир предпочтительней войны, но, реальность такова, что этот мир зависит от баланса сил и от действий разного рода акторов. Сейчас мы видим, что Турция и Азербайджан фактически создали единое геостратегическое поле и у них, естественно, далеко идущие планы. В данном случае Арцах является стабилизирующим фактором в Закавказье, также является ключевым фактором поддержания мира в этом большом пространстве, в том числе и России и поэтому очень многие векторы хотя, чтобы Нагорного Карабаха не было", - сказал глава МИД НКР, добавив, что есть векторы, которые хотят, чтобы Арцах был, даже такой маленький. Бабаян отметил, что это обусловлено тем, что если в Закавказье поменяется баланс сил, то он не будет статистическим и будет развиваться из-за далеко идущих амбиций Турции. Он выразил убеждением, что лишь жесткий баланс сил в регионе может обеспечить мир и стабильность.

Вместе с тем глава МИД НКР обратил внимание на вопиющие факты уничтожения армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль. "Ни одного армянина не осталось на этих территориях - как я уже говорил, это этнические чистки. Более того. Мы наблюдаем за массовым уничтожением армянского культурного наследия. Лично президент Азербайджана на камеру дает указания уничтожать армянский след на армянских церквях и международное сообщество молча наблюдает за этим", - сказал Бабаян, добавив, что именно исходя их этого Арцаха всегда повторяет, что никогда не будет в составе Азербайджана - это путь к геноциду, полной деарменизации этих территорий.

В этой связи Бабаян выразил убеждение, что именно присутствие российских миротворцев не позволяет Азербайджану добиться своей цели по деарменизации этих территорий. Именно по этому. По его словам, ВС Азербайджана пытаются разного рода провокациями подорвать миротворческую миссию российского контингента.

Касаясь внутриполитических процессов в Армении, Бабаян напомнил, что в Степанакерте пристально следят за процессами, однако, действуют по принципу не вмешательства в ее внутренние дела, чего ожидают и от Еревана.

Стоит заметить, что после этого интервью Азербайджан устроил очередную истерию, и ведущему Владимиру Соловьеву пришлось публично извиниться за то, что он не обеспечил баланс выражения позиций двух сторон.