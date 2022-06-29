Среда, 29 Июня 2022 16:40

АрмИнфо. Совместная армяно-азербайджанская контактная группа по мерам укрепления доверия в поддержку прочного мира на Южном Кавказе (JOLIG), состоящая из 11 армянских и азербайджанских независимых экспертов и лиц, формирующих общественное мнение, встретилась в Качрети, Грузия, 27 и 28 июня 2022 года для обзора своей деятельности и согласования стратегии в отношении каким образом его работа по мерам укрепления доверия может способствовать усилиям, направленным на установление прочного мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Туран, участники обсудили предпринимаемые правительствами двух стран при поддержке международных игроков усилия, направленные на создание надлежащих условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Они призвали руководство обеих стран сохранять целенаправленность и приверженность этой миссии.

Участники признали серьезную опасность, исходящую от продолжающихся международных процессов, и в частности от войны в Украине, которая имеет последствия для всех стран Восточного партнерства, а также для европейской и глобальной безопасности. Они надеялись на скорейшее окончание конфликта и на восстановление мира в Украине.

Группа подчеркнула свою убежденность в том, что меры укрепления доверия необходимы для осуществления в нынешнем состоянии армяно-азербайджанских отношений и являются незаменимыми, поскольку правительства Армении и Азербайджана ищут мирные решения для длительных споров и противоречий между ними.

Группа оценила реакцию на свой доклад "Южный Кавказ от войны к миру, 30 мер до 2030 года", опубликованный 2 апреля 2022 года. Она отметила в подавляющем большинстве положительную реакцию на доклад в самом регионе и в международном сообществе, и особенно в том виде, в каком она была выражена на информационно-пропагандистских совещаниях, состоявшихся в Баку 25 апреля и в Ереване 30 мая.

Группа постановила остаться в своем составе на период до 31 декабря 2025 года и определила шаги, которые она предпримет в течение следующего шестимесячного периода в поддержку продолжающихся мирных усилий в регионе. Группа решила активизировать свои контакты с правительствами Армении и Азербайджана и другими местными, региональными и международными заинтересованными сторонами для определения наилучших способов, с помощью которых она может внести свой вклад в текущие мирные усилия, помогая налаживать диалог и доверие и уменьшая неправильное восприятие. Она будет продолжать взаимодействовать со средствами массовой информации и сетями гражданского общества для обеспечения того, чтобы процессы мира были лучше поняты в Армении и Азербайджане.

Членами Совместной армяно-азербайджанской контактной группы являются: Ахмед Алили, Мехман Алиев, Степан Григорян, Тарон Ованниссыан, Шахла Исмаил, Самир Мамедов, Геворг Меликян, Джонни Меликян, Беньямин Погосян, Рамазан Самедов и Анар Велиев.

Участники встречи в Качрети поблагодарили LINKS Europe за ее постоянное участие и содействие процессу укрепления доверия на Южном Кавказе, а также Европейский союз за поддержку их инициативы. Представители LINKS Europe и Специального представителя ЕС по Южному Кавказу присутствовали на встрече в Качрети и внесли активный вклад в обсуждения.