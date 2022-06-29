Среда, 29 Июня 2022 16:39

АрмИнфо.Москва всегда подчеркивала, что разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе работает на закрепление положительных тенденций, в конечном итоге на оздоровление обстановки в регионе. Об этом 29 июня в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее убеждению, реализация соответствующих договоренностей трех стран ( заявления лидеров России, Армении, Азербайджана - ред.) позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Напомним, что президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь 10 ноября объявили, что война в Нагорном Карабахе прекращается. Боевые действия завершились 10 ноября в 1:00 (ровно в полночь по московскому времени). Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Нагорном Карабахе.

Согласно этому печально известному соглашению Азербайджану было передано 9 районов вокруг Нагорного Карабаха, среди них и два из состава НКАО. Более того, Россия отправила в Нагорный Карабах контингент миротворцев сроком как минимум в 5 лет. Если ни Армения, ни Азербайджан не будут возражать, этот срок автоматически продлится еще на пять лет. Они будут контролировать Лачинский коридор, который связывает Степанакерт с Арменией Согласно заявлению российского Минобороны, это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники.

Стороны также договорились о разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, и возвращении всех военнопленных по принципу "всех на всех". Примечательно, что этот пункт не выполняется Азербайджаном спустя 1.5 года после подписания заявления.