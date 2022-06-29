Среда, 29 Июня 2022 16:38

АрмИнфо. В Гюмри откроется первый в Армении <Музей иллюзий>, в котором будет представлено порядка 50 экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, математики, психологии.

В музее посетители увидят, казалось бы, обычные на первый взгляд, но на самом деле <магические> комнаты, где помимо испытанного восторга и удивления, смогут почерпнуть знания в самых разных областях. <Музей иллюзий>, открытие которого состоится 6 июля, расположен на ул. Ширакаци 50/а. <Идею создания музея мы вынашивали давно, и на протяжении долгих лет изучали особенности, расположенных в разных странах мира, подобных музеев. Думаю, что музей будет интересен, как местным жителям, так и туристам. И Гюмри, как место дислокации, выбрано неслучайно. Открывая музей в этом городе - мы делаем шаг для того, чтобы дать импульс жизни гюмрийцев с точки зрения проведения досуга>, - сказал сооснователь музея Гриша Амирханян.

Согласно источнику, в создании музея содействия оказали программа <Развитие инновационного туризма и технологий> (ITTD - Innovative Tourism and Technology Development for Armenia ) инициативы EU4Business, которая софинансируется ЕС и Министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия, и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ)