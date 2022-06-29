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АрмИнфо. В Гюмри откроется первый в Армении <Музей иллюзий>, в котором будет представлено порядка 50 экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, математики, психологии.
В музее посетители увидят, казалось бы, обычные на первый взгляд, но на самом деле <магические> комнаты, где помимо испытанного восторга и удивления, смогут почерпнуть знания в самых разных областях. <Музей иллюзий>, открытие которого состоится 6 июля, расположен на ул. Ширакаци 50/а. <Идею создания музея мы вынашивали давно, и на протяжении долгих лет изучали особенности, расположенных в разных странах мира, подобных музеев. Думаю, что музей будет интересен, как местным жителям, так и туристам. И Гюмри, как место дислокации, выбрано неслучайно. Открывая музей в этом городе - мы делаем шаг для того, чтобы дать импульс жизни гюмрийцев с точки зрения проведения досуга>, - сказал сооснователь музея Гриша Амирханян.
Согласно источнику, в создании музея содействия оказали программа <Развитие инновационного туризма и технологий> (ITTD - Innovative Tourism and Technology Development for Armenia ) инициативы EU4Business, которая софинансируется ЕС и Министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия, и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ)
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|Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
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|Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
|Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
|Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|Госдеп США: российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Американские конгрессмены раскритиковали решение Джо Байден вновь обойти ограничения по 907 поправке о военной помощи Азербайджану
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Оппозиционер: Правительство РА, шантажируя войной, готовит общество к новым, большим уступкам
|Премьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ
|Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - Пашинян
|КПП <Верхний Ларс> открыт, движение на маршруте восстановлено
|Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
|По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
|На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой - Пашинян
|Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
|Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
|США отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
|Жива живопись Рубена Арутчяна
|Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
|Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
|Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
|<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
|Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
|В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
|Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
|Читать больше
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|Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
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