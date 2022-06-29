Среда, 29 Июня 2022 15:32

АрмИнфо. В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения предельно допустимых концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Об этом говорится в исследовании Генеральной прокуратуры республики, изучившей состояние качества атмосферного воздуха. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве отмечают, что исследования проведены на основе данных и документов, полученных из ГНКО <Центра гидрометеорологии и мониторинга> и Инспекционного органа охраны природы и недр. Исследования показали значительные превышения допустимых норм в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Алаверди, Раздане и Арарате. В частности, в Ереване в течение последних 5 лет наблюдается тенденция увеличения содержания диоксида азота. Изменение среднегодовых концентраций запыленных веществ, загрязняющих атмосферный воздух в столице, в 2016-2021 гг. колебалось от 0,0953 до 0,1720, а диоксида азота - от 0,0165 до 0,0284. В общей сложности, на 29% превышены допустимые концентрации пыли, на 13 % - двуокиси серы, на 0,4%- двуокиси азота и на 1%- речного озона. С некоторыми отклонениями картина примерно такая же в Гюмри, Ванадзоре, Алаверди, Раздане, Арарате.

Загрязнения связаны с производственными процессами, эксплуатацией автотранспорта, некоторыми строительными и сельскохозяйственными факторами, отсутствием зеленых насаждений. В ходе исследования выявлено, что по результатам проверок, проведенных в области охраны атмосферного воздуха, в течение 2019-2021 гг. в отношении физических и юридических лиц возбуждено 79 административных дел в Ереване, 30 - в Ширакской области, 8 - в Лорийской области, 15 - в Котайкской области, 14 - в Араратской области.

Эти данные показывают, что, несмотря на принимаемые меры, состояние загрязнения атмосферного воздуха остается высоким. Учитывая важность вопроса и его непосредственное влияние на здоровье населения, Генеральная прокуратура представила отчет в Инспекцию по охране природы и недрам РА, которому предложено чаще осуществлять надзорные функции с применением мер ответственности.