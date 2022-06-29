Среда, 29 Июня 2022 13:40

АрмИнфо.Вопрос постепенного увеличения контрактников в Вооруженных силах Армении стоял на повестке дня в течение последних двух десятилетий, количество контрактников увеличивалось с каждым годом.

Об этом заявил оппозиционный депутат от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абрамян, касаясь заявлений офицера Генштаба РА о намерении заменить на передовой военнослужащих срочной службы контрактниками.

По словам оппозиционера, после этого заявления, может сложиться впечатление, что на этот шаг идут из-за того, что призывники не эффективно дежурят.

"По своему опыту работы хочу сказать, что мои исследования в Армии обороны показали, что призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач.

Как при отражении диверсий, так и в дни боевых действий 2016 и 2020 годов большое количество призывников отличилось своим героизмом в различных эпизодах войны", - напомнил Абраамян.

Иными словами, продолжил он, здесь вопрос должен стоять не в подходе автоматической замены срочников на контрактников и повышению эффективности, а в применении таких моделей, когда срочник на своем месте, а контрактник на своем посту, будут наиболее эффективными.

"Проблема здесь не в том, что я против значительного увеличения численности контрактников на передовой, а в том, что считаю необходимым комплекс мер по поддержанию боевого дежурства и повышению боеготовности войск, иначе система либо не будет работать либо будет работать менее эффективно", - отметил эксперт.

Более того, Абраамян в заявления о том, что срочники постепенно будут отстраненны от несения дежурства на передовой углядел намек на обеспечение безопасности призывника.

"С этой точки зрения: во-первых, на передовой должна быть обеспечена максимальная безопасность не только для призывников, но и контрактников, в том числе офицеров.

Во-вторых, в наше время с точки зрения сугубо личной безопасности очень условно оценивать первый окоп или места постоянной дислокации разных воинских частей, позиций, командных пунктов, огневых точек и т.п в 5, 10, 15 км", - считает эксперт по обороне.

В этом ключе он констатировал, что в разных условиях в условном тылу ситуация может быть гораздо более уязвимой, чем в первой окопе.

"Война 2016 и 2020 годов это доказала. Особенно во время 44-дневной войны, например, много раз в тылу, в глубоком тылу, Азербайджан проводил гораздо более опасные удары, чем при обороне различных воинских частей.

И с этой точки зрения говорить о том, что невключение призывников в состав строевых стрелковых частей несущих боевое дежурство решает проблему безопасности, мягко говоря, очень далеко от реальности.

Любые изменения в вооруженных силах необходимо рассматривать в контексте системных изменений, потому что любая неучтенная программа, изменение может работать в своем звене, но подрывать нормальную службу других звеньев", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что 28 июня заместитель начальника главного управления по управлению личным составом Генштаба ВС Армении, полковник Саак Саакян сообщил, что планируется в будущем освободить военнослужащих-срочников от службы на передовой. В этом ключе он напомнил, что у Армении уже имеется такой опыт. "В третьем армейском корпусе солдаты-срочники больше не привлекаются к боевому дежурству на передовой. В третьем армейском корпусе этот процесс вовлекается небольшое число военнослужащих-срочников. По возможности мы пойдем на это во всех оставшихся воинских соединениях. Все зависит от числа контрактников. Срочники будут заниматься только боевой подготовкой, в процессы они будут задействованы по необходимости", - сказал Саакян.