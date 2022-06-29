Среда, 29 Июня 2022 12:44

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 29 июня обсуждает кандидатуру Анны Вардапетян, которую правящая в стране фракция <Гражданский договор> выдвинула на должность генерального прокурора.

В своем выступлении кандидат указала на наличие ряда проблем, которые, по ее словам, очевидны уже в ходе предварительного следствия. Она указала на важность концентрации усилий на процессе предварительного следствия, а не на его результатах. Имеются многочисленные дела, которые с формальной точки зрения правильные, а с содержательной стороны, мягко говоря, неполноценны. В результате, суды оказываются загруженными по причине огромного количества исков и уголовных дел. Как итог, многочисленные дела, длительное время остающиеся нерешенными, что, в свою очередь, приводит к росту недоверия к судебно-правовой системе.

Вардапетян добавила, что запоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием. Она отметила, что, к примеру, преступления средней тяжести в судах могут длиться целых пять лет. К сожалению, констатировала кандидат, подобные явления имеются и в досудебном производстве. Вардапетян пообещала, что в случае своего избрания намерена сконцентрироваться на решении этих и других проблем.

Отметим, что всего в повестке заседания включено пять вопросов. Помимо выборов генпрокурора депутаты также избирают судей Кассационного суда. Полномочия действующего генпрокурора Артура Давтяна истекают 16 сентября текущего года, этот пост он занимает с 15 сентября 2015 года.