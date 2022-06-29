Среда, 29 Июня 2022 12:32

АрмИнфо. На АРМЕНАЛе стартовала производственная практика студентов ереванских вузов. Первыми на предприятие пришли третьекурсники Национального политехнического университета Армении. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Презентацию АРМЕНАЛа для них провел председатель Рабочего совета, начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии Ваге Тамазян. Технический директор завода Армен Камалян рассказал практикантам о специфике работы технических служб и перспективах карьерного роста молодых специалистов.

После проведения инструктажа по технике безопасности студенты прошли по всей технологической цепочке производства алюминиевой фольги - от плавки металла до отжига и упаковки готовой продукции.

"Ежегодно у нас проходят учебную, производственную и преддипломную практику около 50 студентов ереванских вузов. Сегодня в их число наряду с нашим основным партнером - Политехническим университетом входят также Российско-Армянский университет, Ереванский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и др.

Цель практики - познакомить будущих специалистов с работой промышленного предприятия, привлечь в наш резерв наиболее перспективных выпускников", - сказал начальник отдела подготовки и развития персонала АРМЕНАЛа Самвел Акопян.

Производственная практика студентов проходит по утвержденным планам и продлится двадцать дней. Ее результаты будут оценивать преподаватели вуза и опытные специалисты завода