Среда, 29 Июня 2022 12:10

АрмИнфо.Подготовка к Шестому Каспийскому Саммиту и заключительное согласование вынесенных на его повестку вопросов стали центральной темой обсуждения на совещании ми­нистров иностранных дел прикаспийских государств, состоявшемся 28 июня с.г. в МИД Туркменистана.

В ходе встречи, предваряющей пятисторонние переговоры в верхах, руководители внешнеполитических ведомств Азербай­джана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана также рассмотрели отдельные аспекты многогранного сотрудничества в регионе Каспийского моря, ход практической реализации достигнутых ранее договорённостей, актуальные темы международной жизни.

По единодушному мнению, вторая по счёту Ашхабадская встреча Каспийской «пятёрки», проводимая спустя ровно 20 лет после исторически значимого Первого Саммита глав прикаспийских государств, станет важным шагом на пути укрепления установившегося конструктивного диалога между прибрежными странами и их братскими народами, традиционно связанными узами дружбы, взаимопонимания и доверительного партнёрства.

Как отмечалось, к Шестому Саммиту прикаспийские страны подошли с довольно солидным багажом. В настоящее время активно проводится работа по подготовке важных Соглашений и Протоколов по широкому спектру направлений совместной деятельности на Каспии. Благодаря тесному разноуровневому взаимодействию в конструктивном ключе удаётся находить понимание и общие знаменатели по актуальным вопросам.

Как известно, сотрудничество с государствами-соседями по Каспийскому региону, выстраиваемое на балансе национальных и общих интересов, занимает особое место во внешнеполитической стратегии Туркменистана.

Успешно проводя политику «открытых дверей» и широкого международного партнёрства, строго придерживаясь принципов позитивного нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, Туркменистан занимает активную, инициативную позицию в решении многих актуальных проблем современности, в том числе вопросов по Каспию.

Напомним, что именно в Ашхабаде в 1996 году состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, где была определена организационно-правовая форма переговорного механизма по формированию договорно-правовой базы взаимодействия в Каспийском регионе – достигнута договорённость о создании Специальной рабочей группы.

Совещание руководителей МИД, а также проведённые по инициативе Туркменистана пятисторонние встречи и консультации различного уровня наглядно продемонстрировали понимание важности поиска обоюдоприемлемых решений имеющихся проблем, касающихся Каспия, уникальности этого общего водоёма и необходимости его сохранения для будущих поколений.

Исходя из необходимости вывести переговорный процесс на качественно новый, обусловленный объективными реалиями времени уровень, Туркменистан также выступил инициатором проведения Первого Саммита глав прикаспийских государств, который с успехом прошёл в туркменской столице в 2002 году.

На этой исторической встрече в верхах веско и убедительно прозвучала позиция Туркменистана по стратегии пятистороннего партнёрства, которое должно выстраиваться с учётом общепризнанных норм международного права, понимания важности консолидации усилий и общей ответственности за судьбу объединяющего моря.

Таким образом, Ашхабад вошёл в историю как город, где был заложен принципиально новый формат взаимодействия по каспийской проблематике.

Переговоры высшего руководства прибрежных государств за «круглым столом» позволили перевести диалог в русло согласования взаимных интересов при максимуме уважения к взглядам и позициям друг друга.

Первый Ашхабадский Саммит стал отправной точкой по определению приоритетных векторов плодотворного сотрудничества, выстраиваемого на ближайшую и долгосрочную перспективу на основе равноправия, доверия и доброй воли.

Начатый в туркменской столице диалог получил достойное продолжение, заложив основу для важных решений, принятых на последующих Саммитах в Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год).

По инициативе туркменской стороны был подготовлен ряд документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

В пакет итоговых документов, подписанных по результатам проведённого в Астрахани IV Саммита прикаспийских государств, вошло также Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря, работа по которому была завершена в период председательства нашей страны в Координационном комитете по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспия (КАСПКОМ).

Прорывом в отношениях прикаспийских государств стало принятие на состоявшемся в городе Актау Республики Казахстан V Кас­пийском Саммите Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – исторического документа, закрепляющего юридические нормы взаимодействия на Каспии в различных сферах.

Следует отметить, что Туркменистан вновь стал инициатором подготовки важных Соглашений, подписанных по итогам пятой встречи в верхах в данном формате – Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере транспорта.

Туркменистан всегда исходил из того, что взаимозаинтересованное партнёрство на Каспии – это объединяющий фактор, отражающий стремление прибрежных государств к миру, согласию и эффективному сотрудничеству на ключевых направлениях.

При всей изменчивости региональных и мировых процессов, появлении новых реалий приоритеты каспийского сотрудничества остаются неизменными. Одной из главных задач взаимодействия в пяти­стороннем формате было и остаётся обеспечение в нашем регионе прочного долгосрочного мира и стабильности, комп­лексной и неделимой безопасности. Как неизменно подчёркивает туркменская сторона, Каспийское море всегда должно оставаться зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия, и все вопросы здесь нужно решать исключительно мирными, переговорными средствами.

Прибрежные страны ясно понимают, что необходимо сохранить Каспий как пространство, свободное от политических разногласий, потенциальных конфликтов, недопонимания и недоверия, надёжно защитить его от внешних угроз и вызовов, в частности, терроризма, организованной транснациональной преступности, наркотрафика, любой другой противоправной деятельности.

Важное место в этой работе отводится задействованию политико-дипломатических механизмов, которые, по мнению сторон, необходимо активизировать и усилить, придав системный характер встречам на уровне министров иностранных дел, что позволит своевременно и правильно реагировать на те или иные события, планировать совместные шаги на ближнюю и среднесрочную перспективы.

Именно поэтому все эти годы Туркменистан являлся местом регулярного проведения встреч и форумов по Каспию, в том числе заседаний Специальной рабочей группы, уполномоченных представителей прикаспийских государств, а также международных конференций, семинаров и тренингов.

Неоспоримым подтверждением приверженности Туркменистана курсу на обоюдовыгодное сотрудничество стали конструктивные предложения о развитии взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Туркменистан, обладающий большим потенциалом в данных областях, выступает инициатором ряда крупных международных и региональных проектов.

Территории пяти прикаспийских стран являются естественным географическим пространством, связывающим Азию с Европой и обеспечивающим эффективное функционирование транспортно-транзитных и торговых коридоров и оптимизацию грузовых потоков по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.

Каспийский регион – потенциально один из крупнейших транспортно-транзитных и логистических узлов мирового значения. Учитывая этот фактор, осуществление задуманных проектов позволит вывести экономическое и торговое сотрудничество в Каспийском регионе на новый уровень, придать мощный импульс межрегиональным связям, заложить фундамент архитектуры нового геоэкономического пространства, объединяющего Центральную Азию, Кас­пийский, Черноморский и Балтийский регионы, Средний и Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию.

В последние годы Туркменистан ведёт масштабную работу по прокладке транспортных коридоров, расширяет сети автомобильных и железнодорожных магистралей, воздушных и морских маршрутов, содействуя укреплению всеобщего мира, устойчивому экономическому прогрессу в регионе.

В данном контексте знаковым событием стал ввод в эксплуатацию нового Международного морского порта Туркменбаши. Этот масштабный инфраструктурный проект без преувеличения имеет стратегическое значение для всех стран Центральной Азии и Каспийского бассейна, так как его реализация способствует дальнейшей интеграции государств вышеназванных регионов в систему мирохозяйственных связей, укреплению роли Каспия как важного транспортно-логистического узла на маршруте возрождаемого ныне в новом формате Великого Шёлкового пути.

Заметной активизации контактов между бизнес-кругами пяти стран послужил Первый Каспийский экономический форум, проведённый также по инициативе турк­менской стороны в 2019 году. Результаты его работы в целом дают основание полагать, что со временем он станет хорошей практической платформой для наращивания эффективного делового партнёрства на Каспии, совершенствования торговой и инвестиционной деятельности, привлечения частного капитала.

Учитывая, что Каспий – общее достояние живущих на его берегах народов, важным направлением сотрудничества прибрежных государств выступает экология и охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия уникального природного водоёма, рациональное использование его богатств.

В этой области наша страна на нацио­нальном уровне ведёт систематическую работу, предлагая новые подходы к решению имеющихся и предупреждению возможных экологических проблем на Каспии в тесном взаимодействии со своими соседями и ключевыми партнёрами, а также с авторитетными международными организациями.

Ратифицировав основные природоохранные Конвенции ООН и будучи привержен выполнению взятых на себя обязательств, Туркменистан сотрудничает с Программой Организации Объединённых Наций по окружающей среде, Глобальным экологическим фондом и другими специа­лизированными структурами. Следует также отметить активное участие нашего государства в реализации Каспийской экологической программы.

В целях координирования деятельности соответствующих министерств и отраслевых ведомств в туркменском секторе Кас­пия, успешного претворения в жизнь Национального каспийского плана действий в Туркменистане была создана Межведомственная комиссия по вопросам Каспийского моря.

Ежегодно 12 августа – в день вступления в силу Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря – в Туркменистане, как и в других прикаспийских государствах, широко отмечается День Каспийского моря.

Осуществляется тесная координация между учреждёнными пятью прибрежными странами межгосударственными и межправительственными органами в ­природоохранной сфере.

Следует отметить, что вышеперечисленные важнейшие направления – безопасность, экономическое сотрудничество и экология в Каспийском регионе – станут доминантными темами обсуждения на Шестом Каспийском Саммите.

Позитивный настрой участников очередной пятисторонней встречи на высшем уровне, общая готовность к углублению традиционно дружественных, добрососедских отношений, расширению партнёрства по всему спектру каспийской повестки позволяет говорить о несомненном успехе Саммита, решения которого будут напрямую содействовать максимальной реализации огромного экономического и ресурсного потенциала Каспия, закреплению за ним статуса моря мира, дружбы и согласия.