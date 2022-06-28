Вторник, 28 Июня 2022 21:18

АрмИнфо. Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице- спикера Парламента Армении. Об этом заявил секретарь фракции <Гражданский договор> (ГД) Артур Оганнисян, ссылаясь на итоги заседания ГД, в ходе которого и было принято соответствующее решение.

Помимо этого, также покинет свой пост председател Постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопян.

Основанием для подобного решения, по его словам, является невыполнение своих должностных обязанностей со стороны последних.

Говоря конкретно об Ишхане Сагателяне, секретарь ГД заметил: <Общественность видела, что де- факто Ишхан Сагателян никогда не был вице-спикером Парламента, и поэтому мы приняли подобное решение>, - сказал Оганнисян.