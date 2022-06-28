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АрмИнфо. Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице- спикера Парламента Армении. Об этом заявил секретарь фракции <Гражданский договор> (ГД) Артур Оганнисян, ссылаясь на итоги заседания ГД, в ходе которого и было принято соответствующее решение.
Помимо этого, также покинет свой пост председател Постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопян.
Основанием для подобного решения, по его словам, является невыполнение своих должностных обязанностей со стороны последних.
Говоря конкретно об Ишхане Сагателяне, секретарь ГД заметил: <Общественность видела, что де- факто Ишхан Сагателян никогда не был вице-спикером Парламента, и поэтому мы приняли подобное решение>, - сказал Оганнисян.
|Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
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|Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
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|Премьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ
|Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - Пашинян
|КПП <Верхний Ларс> открыт, движение на маршруте восстановлено
|Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
|По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
|На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой - Пашинян
|Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
|Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
|США отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
|Жива живопись Рубена Арутчяна
|Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
|Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
|Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
|<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
|Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
|В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
|Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
|Советник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человек
|Турция и Азербайджан не оставляют попыток "пробить коридор" через Сюник
|За неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусом
|Алиев заявил о наращивании оборонного потенциала страны
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
|Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
|Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
|Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
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