Вторник, 28 Июня 2022 19:25

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения экс-министра транспорта и связи Армении, бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна и 3 аффилированных с ним лиц. Общий объем незаконно нажитого имущества оценивается в порядка 16.8 млрд драмов.

В частности, речь идет о 33 объектах недвижимости ( в том числе квартирах, объектах, строениях, автостоянках), расположенных в Ереване, из коих 11 расположены на Северном проспекте, 7 на улице Хоренаци, 3 на проспекте Аршакуняц, 2 особняка на проспекте Свободы, 2 объекта - на улице Таманяна и проспекте Свободы, строение и стоянка на улице Терьяна, а также другая недвижимость в разных административных районах Еревана, помимо этого, 2 земельных участка в Котайкской области (в Цахкадзоре), 1 земельный участок - в Араратской и 1 автомобиль (MERSEDES-BENZ S600 L). Напомним, что в декабре 2021 года Гагик Бегларян и члены его семьи были приглашены в Генпрокуратуру для ознакомления с исследованием в отношении законности принадлежащего им имущества. На имущество Беларянов сомнительного происхождения был наложен арест.

Еще ранее Бегларяну было выдвинуто обвинение по факту использования должностного положения вопреки интересам службы, в результате чего государству был нанесен ущерб, повлекший тяжкие последствия , а также присовения и растраты средств в особо крупных размерах.

Находящийся в розыске Гагик Бегларян 17 мая 2021 года прибыл в Армению рейсом Москва-Ереван, добровольно явился в орган, осуществляющий уголовное производство. Экс-чиновние внес в депозит прокуратуры Армении соответствующую сумму причиненного государству ущерба, в соответствии с предъявленным обвинением. Учитывая указанные обстоятельства, прокурор принял решение заменить избранную в отношении Гагика Бегларяна меру пресечения в виде ареста на освобождение под залог в размере 50.000.000 драмов ( $95 тыс).