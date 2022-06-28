Вторник, 28 Июня 2022 18:22

АрмИнфо.. Военно-политическое руководство приняло решение о том, что службу в Арцахе будут осуществлять военнослужащие контрактной службы. Об этом 28 июня в беседе с журналистами заявил заместитель начальника главного управления по управлению личным составом Генштаба ВС Армении, полковник Саак Саакян комме6нтируя проходящую в ходе летнего призыва жеребьевку.

"Жеребьевка для призывников транслируется в территориальных подразделениях, и родители сидят и наблюдают за всем процессом. В жеребьевке Арцаха нет", - сказал он.

На вопрос, почему в списке нет Арцаха, Саакян ответил, что военно-политическое руководство приняло решение о том, что службу в Арцахе будут осуществлять военнослужащие контрактной службы.

"Последний наш призыв - это призыв летом 2020 года, здесь демобилизация будет с 1 июля по 30 августа, в Арцахе больше не будет срочников. Для привлекательности службы в Арцахе разработан серьезный пакет, согласно которому вакансии Армии обороны Арцаха пополняются контрактниками. Это пополнение в основном происходит за счет ресурсов Арцаха", - сказал он, заверив. Что это удовлетворяет все имеющиеся потребности.

Саакян уверяет, что бреши по этому вопросу нет ни по части внутренней службы, ни по части пополнения личного состава. "Цель - освобождение военнослужащих-срочников от службы на передовой. У нас имеется такой опыт и на участке Армении. В третьем армейском корпусе солдаты-срочники больше не привлекаются к боевому дежурству на передовой. В третьем армейском корпусе этот процесс вовлекается небольшое число военнослужащих-срочникво. По возможности мы пойдем на это во всех оставшихся воинских соединениях. Все зависит от числа контрактников. Срочники будут заниматься только боевой подготовкой, в процессы они будут задействованы по необходимости", - сказал Саакян.

Отметим, что еще в январе текущего года экс-глава аппарата Конституционного суда Армении, бывший посол РА в Польше Эдгар Казарян сообщал, что до расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация. Казарян тогда обратил внимание на тот факт, что 31 января 2022 года завершился зимний призыв 2021-2022 гг. По его словам, это был третий призыв после разрушительной войны 2020 года. "При каждом призыве осуществляется и демобилизация солдат, срок службы которых закончился. Фактически, уже в третий раз подряд из АО Арцаха военнослужащие лишь демобилизуются, и при этом не происходит пополнения рядов Армии обороны новыми солдатами-срочниками из Армении. Очевидно, что только усилиями проживающего в Арцахе населения невозможно организовать защиту ее границ и безопасность. Армия обороны Нагорного Карабаха, фактически, расформировывается, со всеми возможными трагическими последствиями", - добавил он.

Заметим, что в Степанакерте неоднократно опровергали сообщения о расформировании Армии обороны Арцаха. Меж тем, в СМИ неоднократно циркулировала информация о том, что одним из устных договоренностей между лидерами Армении и Азербайджана является расформирование ВС Арцаха.