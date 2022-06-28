Вторник, 28 Июня 2022 18:03

АрмИнфо. Родители и родственники военнослужащих из Ширакской области, взятых в плен в Нагорном Карабахе уже после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с утра провели акцию протеста пред генеральным консульством России в Гюмри с требование предпринять шаги по скорейшему возвращению все еще находящихся в бакинских тюрьмах армянских военнопленных.

Как рассказали АрмИнфо источники в Гюмри, у российского Генконсульства собралось около пяти десятка граждан, требовавших возвращения своих детей.

Генконсул РФ Руслан Кандауров встретился с пятью родителями военнопленных. Выслушал их и пообещал передать их требование послу России в РА Сергею Копыркину.

Отметим, что поводом для акции протеста родителей военнопленных стало заявление, сделанное 27 июня на онлайн пресс-конференции премьер-министром РА Николом Пашиняном. Он в частности заявил, что официальный Баку предпринимает попытки по дискредитации российских миротворцев в Нагорном Карабахе, и по этой причине не возвращает военнопленных. Пашинян подчеркнул, что 90% лиц, пленение которых было подтверждено, стали пленниками после размещения российских миротворцев и в зоне их ответственности, о чем армянская сторона неоднократно говорила на встречах с российскими партнерами. В качестве примера он привел случай в Хцаберде, произошедший после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября, когда в плен попала большая группа армянских военнослужащих (62 резервиста -ред) . Премьер отметил, что территория Хцаберда де-юре должна была быть под контролем российских миротворцев, однако произошли изменения. Позиции размещения несколько раз пересматривались на основании карт. Пашинян отметил, что Армения, Россия и международное сообщество должны предпринять меры по возвращении всех пленных. В настоящее время в азербайджанском плену находится две группы: одна группа, нахождение которых подтверждено властями Баку, их численность равна 38, вторая группа - лица, о пленении которых была информация, но подтверждения обратной стороны нет. Армянская сторона считает их насильственно исчезнувшими. "Мы будем последовательны, чтобы все вернулись на родину", - подчеркнул он.

Напомним, что 13 декабря 2020 года на участке сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха были захвачены в плен 62 резервиста из Ширакской области Армении, половина из них уже возвращены на родину, а часть до сих пор находятся в Азербайджане.

Примечательно, что премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании на встрече с избирателями в Армавирской области

заявил: "Да простят нас военные за пребывание в плену еще месяц или два. Но они не простят нас, если мы уступим независимость Армении ради их освобождения". Тогда Пашинян заверял, что в кротчайшие сроки все военнопленные будут возвращены, однако и по прошествии года, этот вопрос не получил своего логического решения.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов, их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам приговорены к длительным срокам заключения. Кроме того, среди удерживаемых лиц, не только те, кто был захвачен после подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября, но и до. И не только в Нагорном Карабахе, но на суверенных территориях Армении после вторжения е азербайджанских вооруженных сил.