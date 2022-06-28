Вторник, 28 Июня 2022 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 собственные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 4/3, 4/4, 12, 19 на улице Абовяна, 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 22 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/8, 29/26, 29/28, 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/12, 27/14, 27/15, 27/27, 29/36 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4 на улице Гр.Кочара, 1, 3, 3А на улице Сундукяна, 84/1 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 10А, 12А на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67/4 на улице Севастополян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат; частично село Ерасх;

11:00-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

14:00-16:00 частично село Армаш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Бардзруни, Мартирос и Серс;

11:00-15:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10։30-16։30 улицы Чаренца, Ханджяна, Ереванян, Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично село Солак; солнечная станция ООО “Шин Анд” в Солаке;

11։00-15։00 села Капутан, Атис, Зовашен, Джрабер; песчаные рудники Джрабера; село Маяковский и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

10։00-15։00 частично город Цахкадзор; дома отдыха ‘Рипа”, “Кечарис”, “Юпитер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-15:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

12։00–13։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15։00 община Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։15–14։15 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди;

11:00-17:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан и больница в городе Ташир; села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкабер, Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Нор Парни, Сараландж, Лернаван, Джрашен, Сарамеч и квартал “Италакан”; села Акнер, Ахпат, Цахкашат, Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван, Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка.